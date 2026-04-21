В 80-е годы Юрий Антонов был одним из первых советских артистов-миллионеров, зарабатывая невероятные по тем временам деньги. Но, по признанию самого композитора, сегодня ему «хватает только на жизнь». Разбираемся, куда исчезли баснословные гонорары и что принесли ему эти миллионы.

Золотые 80-е: миллионер поневоле

Юрий Антонов откровенно заявлял: в 80-х годах он по праву считался одним из первых миллионеров среди советских звезд эстрады. Его ежемесячные доходы достигали невероятных 10-15 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране составляла всего около 100 рублей. Даже высокопоставленные министры не могли понять, как простой артист умудряется зарабатывать больше них. При этом тратить эти баснословные гонорары композитору было практически некуда. Возникает вопрос: принесли ли ему эти миллионы настоящее человеческое счастье?

Скромная жизнь советского миллионера

Миллионы, которые Юрий Антонов зарабатывал, по сути, негде было тратить. После изнурительных гастролей и аншлаговых концертов он возвращался в свою скромную 22-метровую квартиру на первом этаже, расположенную на окраине Москвы. В советское время композитор не мог рассчитывать на большее: он не был женат и не имел детей, так что дополнительные квадратные метры ему просто не полагались.

В отличие от современных знаменитостей, Антонов не вел избыточный образ жизни. «При СССР деньги не имели значения как такового. Мало кто гнался за большими суммами, потому что смысла в этом не было», — объяснял он. Композитор добавлял: «Был определенный потолок, которого хватало, чтобы прилично жить. Я когда уже был популярен, ну на что я тратил свои гонорары: в ресторанчик сходить вкусно покушать, девушке цветы с конфетами подарить».

Единственное, на чем артист никогда не экономил, были дорогие пиджаки и элитный парфюм. Он искренне верил, что имидж успешного человека невозможен без качественных и стильных вещей. «Как же здорово чувствуешь себя в классном пиджаке, когда от тебя приятно пахнет… Люди всегда это замечали!» — признавался музыкант.

Его внушительная коллекция импортной одежды была настоящим вызовом тотальному советскому дефициту и красноречиво говорила о высоком статусе владельца. Этот безупречный имидж, в сочетании с талантом и богатством, сделал его объектом всеобщего обожания: в женском внимании Антонов никогда не испытывал недостатка.

Сложный путь к личному счастью

Несмотря на постоянное женское внимание, личная жизнь Юрия Антонова оказалась весьма непростой. Он был женат трижды, но ни один из этих браков так и не стал для него «тем самым». Первой супругой композитора стала Анастасия, сотрудница «Ленконцерта», которая активно помогала ему в организации выступлений.

Однако возникла одна серьезная проблема, которая в итоге привела к разрыву: Анастасия твердо решила эмигрировать в США. Антонов до последнего момента надеялся переубедить любимую, но она оставалась непреклонной в своем решении. Певец сдался, и они даже оформили визы, уже собираясь в дорогу.

В последний момент Юрий все же передумал. Родственники убедили его, что в Америке он рискует стать никому не известным эмигрантом, в то время как на родине он — звезда первой величины. В итоге Анастасия одна улетела в Нью-Йорк, а Юрий остался в Советском Союзе.

Спустя четыре года после расставания с первой женой, в 1980 году, Юрий Антонов вновь обрел любовь. Его избранницей стала Мирослава Бобанович, эффектная и утонченная югославка. Музыкант был настолько очарован ее европейским шармом, что предложение руки и сердца последовало практически мгновенно.

Их свадьба едва не сорвалась из-за серьезной аварии: по пути в ЗАГС в их машину врезался грузовик. Но Антонова это не остановило, и он, несмотря на травмы, пришел на регистрацию брака на костылях. Молодожены переехали жить в Югославию.

Поначалу их совместная жизнь напоминала красивый фильм, но вскоре артист начал тосковать по родному дому. Ему не хватало близких друзей, привычного быта и возможности свободно общаться на русском языке. Какое-то время пара пыталась сохранить отношения, живя фактически на два города — Москву и Загреб.

Этот брак, к слову, принес Антонову неожиданный профессиональный успех: именно в Югославии он смог записать свою первую полноценную сольную пластинку, что в СССР тогда было почти нереально. Однако даже это не смогло удержать их вместе. Со временем стало очевидно, что они слишком разные люди с отличающимся менталитетом.

Супруги развелись, и детей в этом союзе не появилось. Мирослава осталась в Загребе, а Юрий вернулся в Союз с очередным разбитым сердцем. Третья попытка Юрия Антонова создать крепкую семью также завершилась одиночеством. Его жена Анна, хоть и была русской, предпочла жизнь в Париже.

Там же осталась и их общая дочь Людмила. У артиста также есть внебрачный сын Михаил, проживающий в Москве, но, к сожалению, отношения с детьми у него совсем не складываются. Певец даже не пригласил своих наследников на собственный 80-летний юбилей.

Впрочем, сам Антонов утверждает, что от одиночества не страдает. «У меня есть всё, что мне нужно: автомобили, дом шикарный. А что еще надо?» — говорит композитор.

От дачи в Ново-Переделкино до усадьбы в Грибово

Вопрос недвижимости, пожалуй, стал одним из главных для Антонова, когда он начал подсчитывать свои внушительные гонорары. Долгое время его любимым и вдохновляющим местом была дача в Ново-Переделкино. Этот дом был довольно скромен, без излишнего пафоса и роскоши, но именно там музыкант чувствовал себя по-настоящему комфортно.

Тишина, окружающая природа и любимые питомцы помогали ему обрести внутренний покой и творческое вдохновение. Это место было поистине волшебным для создания музыки: именно здесь, в умиротворенной обстановке, рождались хиты, которые позже распевала вся страна. Антонов обожал эти моменты уединения и даже не думал о переезде, пока вокруг царила спокойная атмосфера.

Однако на рубеже 80-х и 90-х годов ситуация кардинально изменилась. В поселке начался активный строительный бум: повсюду стали появляться роскошные коттеджи, тишина исчезла, а вместе с ней и прежнее очарование этого места. В итоге артист принял решение продать свою любимую дачу и отправиться на поиски нового укрытия.

Таким убежищем стала его нынешняя усадьба в Грибово. Этот дом-крепость, предназначенный для творческого уединения в 20 километрах от Москвы, Юрий Антонов спроектировал самостоятельно. Его главная цель была в том, чтобы никто не мог нарушить его покой.

Участок площадью 10 соток расположен в стороне от соседей, а поблизости живут влиятельные политики и чиновники, что гарантирует идеальную тишину и отсутствие суеты в поселке. Архитектура дома напоминает старинное поместье с благородными фисташковыми стенами, колоннами, лепниной и барельефами. Внутри все выполнено основательно и с большим вкусом.

На первом этаже находится просторная гостиная, объединенная с кухней, украшенная позолотой и шелковыми обоями, которые производят впечатление даже на самых состоятельных гостей. Второй этаж — это личное пространство артиста, его святая святых. Там расположены спальня, рабочий кабинет и огромная библиотека.

Книг у музыканта накопилось так много, что ими можно было бы заполнить целый читальный зал. Если раньше он с удовольствием рассказывал о своих баснословных гонорарах, то теперь утверждает, что живет практически как обычный российский пенсионер. Когда в 2025 году ведущий фестиваля «Славянский базар» Владимир Березин представил Антонова как «самого богатого артиста России», композитор категорически не согласился с такой оценкой.

«Брехня. Я в очереди не стоял, чтобы кого-то обогнать. Владимир Березин — мой хороший знакомый, но это не значит, что ему позволительно говорить такие вещи», — заявил Антонов. Он добавил: «Дополнительный доход приходит только с авторских прав и редких заказных мероприятий. Как раз хватает только на жизнь, животных и угостить хорошим шампанским красивую девушку».