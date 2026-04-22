Легенды о колоссальных сомах в Чернобыльской зоне отчуждения имеют под собой реальную основу. Однако ученые утверждают, что их впечатляющие размеры объясняются естественными причинами, а не мутациями от радиации.

В Чернобыльской зоне действительно обитали очень крупные сомы, но их внушительные размеры не были связаны с радиационным воздействием. Рыба активно росла благодаря постоянной подкормке и полному отсутствию вылова. После 2018 года в охлаждающем водоеме ЧАЭС этих сомов почти не осталось.

Истории о гигантской рыбе в этой уникальной зоне частично подтверждаются фактами. Об этом в своем интервью РБК-Украина рассказал Денис Вишневский, заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

По его словам, самых больших сомов наблюдали в охлаждающем пруду Чернобыльской АЭС и в подводящих каналах. Именно там рыба получала регулярную и обильную подкормку. «Персонал станции, проходя из столовой мимо этих водоемов, подкармливал рыбу», — пояснил он.

Почему сомы достигали гигантских размеров?

Ученый подчеркивает, что сомы обладают природной способностью расти на протяжении всей своей жизни. Если их не вылавливают и обеспечивают достаточным количеством пищи, они могут достигать по-настоящему внушительных размеров.

Зафиксированные экземпляры превышали полтора метра в длину, что и послужило благодатной почвой для многочисленных слухов об «аномальных» рыбах.

Что изменилось в водоемах за последние годы?

Ситуация резко изменилась после 2018 года, когда начался вывод из эксплуатации охладительных бассейнов. Уровень воды значительно снизился, что оказало существенное влияние на популяцию рыбы.

«После этого сомов там не видели», — отметил Вишневский. В то же время в природных водоемах региона, в частности в реке Припять, эти рыбы, по оценкам специалистов, могут обитать и по сей день.

40 лет после Чернобыля: что скрывали о катастрофе

Реальные последствия аварии стали известны не сразу, поскольку власти опасались паники и поэтому скрывали правду. Риск повторной катастрофы, к сожалению, существует.

Современные АЭС обладают гораздо более высоким уровнем защиты, однако война создает новые угрозы и совершенно новые аварийные сценарии.