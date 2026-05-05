На Met Gala Хайди Клум снова всех удивила — модель появилась в образе ожившей мраморной скульптуры. Наряд с эффектом резного камня выглядел настолько реалистично, что гости не сразу верили, что перед ними человек, а не арт-объект.

Неудержимая Хайди Клум знает, как развлечь публику и заставить о себе говорить. Модель давно известна эпатажными и детально продуманными образами на Хэллоуин — она появлялась в костюме инопланетянки, Медузы Горгоны и даже червя. Однако Хэллоуин бывает лишь раз в год, а веселиться хочется всегда.

Хайди воспользовалась случаем и выгуляла свой очередной кричащий образ. Она появилась на Met Gala в образе ожившей статуи. Хайди поделилась кадрами в своем блоге, демонстрируя малейшие детали костюма.

«Я люблю моду, я люблю искусство, и больше всего люблю, когда они сливаются воедино. Для Met Gala этого года дизайнер превратил ткань в скульптуру, с необычайной точностью работая с латексом и спандексом, чтобы передать неподвижность, утонченность и иллюзию резного мрамора», — написала Хайди.

«Уникальный дизайн, который не просто покрывает тело, но и возвышает его до уровня искусства», — резюмировала модель.

В Сети ахнули от очередного сюрприза от Хайди: «Она всегда выкладывается на полную... Отличное чувство юмора, обожаю», «Платье очень крутое с художественной точки зрения. Но макияж выглядит как на Хэллоуин». А некоторым стало любопытно, как в таком наряде ходить в туалет.

Клум в очередной раз доказала, что умеет превращать выход в настоящее шоу, пишет bb.lv. Её образы — это не просто мода, а перформанс, который обсуждают ещё долго. И если кто-то пришёл на бал просто красиво одетым, Хайди, как обычно, пришла… в роли искусства.