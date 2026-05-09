6 марта в брак вступили инфлюенсер, предприниматель и участник шоу «X Faktors» Денис Ерёмин и его партнер Влад. До этого пара состояла в романтических отношениях всего месяц. Теперь выяснилось, что официально расторгнуть свой брак влюбленные никогда не смогут.

Как сообщает tv3.lv, о невозможности развода Денис рассказал в социальных сетях, написав, что либо совершил самую большую ошибку в жизни, либо принял лучшее решение на всю жизнь. Так как о худшем варианте думать бессмысленно, ведь развестись не получится, остается только хорошее.

Денис говорит, что теперь мозг иначе воспринимает отношения, ответственность и любовь, потому что у них не будет возможности развестись — это могут сделать только граждане США. Пожениться может любой, но для граждан других стран это навсегда.

«Мы обсудили весь план — что будем делать, сколько зарабатывать, где жить. Если цели совпадают, я не вижу причины говорить “нет”, даже если это на всю жизнь», — рассказал Денис.

По словам Дениса, это решение дало паре «суперспособности» — они идут к своей цели, пусть и с небольшими отклонениями, но направление остается прежним — только вперед.

Денис и Влад уже получили свидетельство о браке, заключенном в США. Теперь его необходимо зарегистрировать в Испании, после чего брак будет легализован в Европе.

Пара планирует жить в Мадриде, так как Владислав хочет жить в городе, где как можно меньше туристов из России.