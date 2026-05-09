Мировые системы прогнозирования погоды фиксируют быстрое усиление климатического явления Эль-Ниньо, которое может привести к экстремальной жаре, засухам, наводнениям и погодным аномалиям уже летом 2026 года.

Климат ожидает резкий скачок температуры. Обновленные данные ведущих мировых систем прогнозирования погоды свидетельствуют о том, что на смену холодной фазе Ла-Нинья пришел мощный теплый цикл. Климатическое явление Эль-Ниньо набирает силу быстрее, чем ожидалось, и грозит планете «адским» летним сезоном.

В чем причина резкого потепления?

По данным ECMWF и UKMO, причиной резких изменений стал глобальный сдвиг погоды, обусловленный мощной подводной волной Кельвина в Тихом океане. Она фактически «выключила» многолетнее влияние холодной Ла-Нинья. Ученые фиксируют интенсивное вторжение теплых масс, поднимающихся к поверхности океана, что запустит полномасштабное потепление уже к началу лета 2026 года.

Чем опасно Супер-Эль-Ниньо?

Статус «супер» означает, что потепление в Тихом океане будет значительно интенсивнее обычного. Это приводит к разбалансировке климатической системы планеты. Последствия включают не только рекордную жару, но и изменение траекторий штормов, массовые наводнения в одних регионах и катастрофические засухи в других.

Что ожидает Европу

На европейском континенте основная «ось» высоких температур протянется от южных стран через центр к северным территориям. Область низкого давления на западе создаст устойчивый поток горячего воздуха. Хотя в Восточной Европе ожидается больше осадков, чем обычно, они будут сопровождаться аномально высокими показателями градусников.

Где будет самая жаркая погода?

В Соединенных Штатах и Канаде погода разделится: на северо-западе и юге США ожидается изнурительная жара. В то же время Средний Запад Канады и северо-восток США могут страдать от избыточной влажности. Такие контрасты являются характерным почерком Эль-Ниньо, который перераспределяет осадки на планете.

В зоне риска аграрии

Наиболее тревожным является прогноз для Центральной Европы. Ученые указывают на «высокий потенциал засухи» из-за сочетания низкого количества летних осадков и стабильно высокой температуры воздуха. Это может создать серьезные вызовы для сельского хозяйства и водных ресурсов региона.

Лето 2026 года обещает стать испытанием для человечества. Быстрое развитие Супер-Эль-Ниньо подтверждает, что глобальные климатические процессы ускоряются. Миру стоит готовиться не просто к «очередному теплому сезону», а к экстремальным погодным качелям, где рекордная жара будет чередоваться с мощными штормами.

Ученые предупреждают, что предстоящий сезон может стать одним из самых сложных за последние годы, пишет bb.lv. Речь идет не только о рекордных температурах, но и о серьезных климатических контрастах — от продолжительных засух до сильных ливней и штормов. Особенно уязвимыми могут оказаться сельское хозяйство, водные ресурсы и крупные города Европы и Северной Америки.