Маленькая, но любимая рыбка сардина может предотвратить 750 000 преждевременных смертей. Маринованные, соленые, приготовленные на гриле, томлёные в духовке с помидорами, жареные... как бы вы их ни приготовили, сардины остаются вкусными и питательными.

Эта маленькая и экономичная рыба, которая в изобилии водится в морях, является основой вкусных блюд, но она также оказывается весьма ценной в более широком плане. О чем свидетельствуют исследования, проведенные японскими и австралийскими учеными после анализа данных примерно из 130 стран.

Согласно полученным данным, замена красного мяса рыбой, такой как сардины, анчоусы и сельдь, может предотвратить 750 000 преждевременных смертей в год, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями или такими заболеваниями, как рак толстой кишки.

В то же время в странах с низким или средним уровнем дохода диета с использованием этого вида рыбы является отличным решением, поскольку она недорога и является идеальной пищей, благодаря высокому содержанию белка, большому количеству жиров ω-3, кальция и витамина B12, а также содержит мало калорий.

«Чтобы улучшить здоровье человека и здоровье планеты, нам необходимо сократить потребление красного мяса и перейти на здоровые и экологически чистые продукты. По сравнению с красным мясом, морепродукты не только обеспечивают более высокую концентрацию необходимых питательных веществ, но и предотвращают неинфекционные заболевания, связанные с питанием», — говорят эксперты в своем исследовании, опубликованном в журнале BMJ Global Health.

Ко всем положительным характеристикам добавляется еще одно: у них самый низкий углеродный след по сравнению с любым другим источником пищи животного происхождения. В частности такая рыба, как сардины, оказывает воздействие на окружающую среду в размере 2,1 кг углекислого газа, а порция говядины (100 г) эквивалентна 15,5 кг углекислого газа.

Согласно своим расчетам, исследователи пришли к выводу, что потребление такой мелкой рыбы, как указано выше, может заменить 10% мирового потребления красного мяса, что приведет к глобальному сокращению общих выбросов парниковых газов и землепользования на 15% и 10% соответственно к 2050 году.