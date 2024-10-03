Традиционно кофе смешивают с молоком и сахаром. Однако есть и другие, более оригинальные и при этом очень полезные для здоровья комбинации.

Что вы знаете про кофе? Ученые и врачи не перестают обсуждать разные свойства напитка.

С чем на самом деле его можно выпить, чтобы получить еще больше пользы для организма? Сколько чашек в день не навредит здоровью? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Кофе — это не просто вкусный и бодрящий напиток, а мощный психостимулятор, который сильно влияет на центральную нервную систему человека. Кофеин активизирует мозговую деятельность, повышает двигательную активность и снижает усталость.

Однако важно помнить, что кофе нужно употреблять с умом, чтобы извлечь максимум пользы и не навредить себе.

Как и сколько пить кофе?

Ученые подсчитали: в среднем человечество выпивает около 1,4 миллиарда чашек кофе в день. Лидером по потреблению кофе на душу населения является Финляндия: средний финн выпивает около 12 кг кофе в год.

Рекомендуемая доза кофе для взрослого человека — это 1-2 чашки в день. Лучше всего пить кофе во время второго завтрака, когда организму требуется поддержка для активной работы.

Важный нюанс: пить кофе на голодный желудок не стоит: есть риск спровоцировать раздражение слизистой желудка.

Кофе с маслом, чесноком и медом

Сегодня существует множество вариантов приготовления кофе с различными добавками. Кроме классики вроде молока, сливок, сахара и сиропов, есть достаточно оригинальные варианты, на которые стоит обратить внимание.

Один из популярных вариантов — кофе Bulletproof, который готовят с добавлением кокосового и несоленого сливочного масла. Кокосовое масло способствует улучшению пищеварения и ускоряет метаболизм, а насыщенные жирные кислоты помогают восстанавливать клеточные мембраны. Сливочное масло добавляет витамины А, D, Е и К, которые поддерживают работу сердца и сосудов.

Однако такой напиток довольно калориен, и его можно считать полноценным завтраком. Пить его стоит не чаще одного раза в день, чтобы не перегружать организм.

Сочетание кофе с медом и чесноком может показаться еще более странным, но этот напиток способен приносить пользу. Мед богат витаминами группы В и С, а чеснок — мощный природный антисептик. Да и если привычный вкус кофе наскучил, такой напиток вас удивит.

Однако такое специфическое сочетание не всем понравится. Прежде чем вводить подобный кофе в ежедневный рацион, лучше посоветоваться с врачом.

Никакого кофе с коньяком

А вот со спиртным кофе лучше не смешивать, хоть это сочетание и входит в основу многих популярных напитков.

Кофеин стимулирует нервную систему, а алкоголь разрушает нервные клетки. Вместе они создают опасное воздействие на сердечно-сосудистую систему и печень. Если пить такой кофе часто, можно существенно повысить риск болезней сердца.