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Лучше не рискуйте: 3 популярных напитка, которые повышают риск инсульта 2

Люблю!
Дата публикации: 29.11.2024
BB.LV
Лучше не рискуйте: 3 популярных напитка, которые повышают риск инсульта

Напитки, которые многие из нас пьют каждый день, способны повышать риск сосудистой катастрофы более чем на 30%. Конечно, если не знать меры и пить их слишком часто.

Одним из главных факторов риска инсульта называют гипертонию, которая может нарушать состояние сосудов долго и без каких-то особо заметных симптомов. Однако неправильное питание может еще больше усугублять проблему, особенно если вы о ней не знаете и, соответственно, не пытаетесь решить.

Специалисты Университета Голуэя (Ирландия) и Университета Макмастера (Канада) решили выяснить, как популярные напитки влияют на риск инсульта. Свое исследование они провели в рамках международного проекта по изучению факторов риска сосудистой катастрофы Interstroke, в котором приняли участие уже почти 27 тысяч человек из 27 стран, в том числе те, кто уже перенес инсульт.

О выводах ученых сообщили в Университете Голуэя.

Все газированные напитки, в том числе без сахара, были связаны с повышением риска инсульта на 22%. Причем риск резко возрастал, если пить газировку два и более раз в день.

Употребление фруктовых соков повышало на 37% риск геморрагического инсульта — кровоизлияния в мозг. При употреблении двух таких напитков в день риск возрастал в 3 раза.

Привычка пить более 4 чашек кофе в день тоже повышала вероятность инсульта на 37%. При меньшем количестве напитка ученые не заметили опасности.

«Не все фруктовые напитки одинаковы. Свежевыжатые фруктовые соки, скорее всего, принесут пользу, но фруктовые напитки, приготовленные из концентратов с большим количеством добавленного сахара и консервантов, могут быть вредными. Наше исследование также показывает, что вероятность инсульта увеличивается по мере того, как часто человек употребляет газированные напитки», — уточняет ведущий автор исследования Эндрю Смит, профессор клинической эпидемиологии в Университете Голуэя.

Эти напитки снижают риск

Чтобы снизить риск инсульта, согласно результатам нового исследования, лучше пить почаще простую воду и чай — черный или зеленый, не важно.

Результаты исследования говорят следующее:

  • употребление чая в целом снижает вероятность инсульта на 18–20%.

  • 3–4 чашки черного чая в день снижают вероятность инсульта на 29%.

  • 3-4 чашки зеленого чая в день снижают вероятность инсульта на 27%.

Интересно, но добавление молока в чай сводило полезный эффект к нулю — у любителей такого чаепития снижение вероятности инсульта ученые не увидели. По мнению авторов, это можно объяснить влиянием молока на полезные свойства антиоксидантов в чае.

«Результаты показали важные географические различия: в Китае и Южной Америке употребление чая снижало вероятность инсульта, но повышало вероятность инсульта в Южной Азии», — уточняют эксперты.

Полезный эффект показала в этом исследовании даже обычная вода. Так, употребление более 7 стаканов воды в день снижало вероятность инсульта, вызванного закупоркой сосудов.

doctorpiter

#чай #кофе #инсульт #вода #здоровье
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Комментарии (2)

  • А
    Андрюха
    30-го ноября

    А чай с сахаром или без?

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Андрюха
    30-го ноября

    Как старый чаефирист советую без, особенно если крепкий. При добавлении в крепкий чай сахара, почему то начинается аритмия сердца и паршивое ощущение. Без сахара таких проблем нет. С кофе тоже нет проблем с сахаром. Эту ошибку часто допускают люди, которые делают себе крепкий чай чтоб взбодриться и кидают сахар в него, а потом чувствуют себя отвратительно. На счёт инсульта не знаю. Уж полвека живу, никаких признаков не наблюдаю.

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