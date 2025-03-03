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Для кого зеленый чай полезнее — для гипертоников или гипотоников? Объясняют врачи 0

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Дата публикации: 03.03.2025
Tea
Для кого зеленый чай полезнее — для гипертоников или гипотоников? Объясняют врачи
ФОТО: Freepik

В интернете множество противоречивых статей и советов о том, можно ли пить зеленый чай при пониженном и повышенном давлении. Одни рекомендуют с помощью зеленого чая давление повышать, ссылаясь на высокое содержание кофеина, другие — понижать, ориентируясь на его мочегонные свойства.

На самом деле справедливы обе рекомендации. Секрет в том, как правильно заваривать и пить этот напиток.

Как зелёный чай влияет на давление: слово — врачам

Зеленый чай содержит большое количество теина (чайного кофеина) — от 30 до 60 мг на стандартную чашку. Кофеин может стать причиной сужения артерий и стимулировать надпочечники выделять больше адреналина — все это способствует повышению артериального давления. В ходе исследований ученые выяснили, что пик этого воздействия наступает примерно через 30 минут после выпитой чашки зеленого чая.

Однако у напитка есть и обратное свойство. Зеленый чай также богат катехинами — антиоксидантами, которые укрепляют сосуды и сохраняют их эластичность, снижают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Доказано, что при регулярном употреблении зеленого чая в течение длительного времени риск атеросклеротических заболеваний снижается на 20%. Кроме того, зеленый чай имеет ярко выраженный мочегонный эффект — выводит из организма лишнюю жидкость, снижая тем самым давление и устраняя отечность.

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На практике же стоит учитывать состояние здоровья конкретного человека, его возраст, вес и восприимчивость к компонентам зеленого чая. Например, для кого-то чай может стать аналогом кофе и привести к бессоннице, а на кого-то, он, наоборот, подействует расслабляюще, помогая уснуть.

Людям, которые страдают гипертонией или гипотонией, любые тонизирующие напитки стоит пить только по рекомендации врача, в разрешенном объеме и в подходящее время суток. Общеизвестный факт, например, что гипертоникам рекомендуют делать это в первой половине дня и не превышать норму в одну-две чашки.

Как пить зелёный чай при высоком и низком давлении

Так для кого же зеленый чай полезнее — для гипертоников или гипотоников? Улучшить самочувствие смогут и те и другие, ведь напиток содержит вещества, благоприятно влияющие на работу сердца и сосудов. Однако для выраженного эффекта необходимо пить его длительно и правильно, а для приготовления настоя лучше использовать листовой чай.

Если давление пониженное, рекомендуется пить довольно горячий и крепкий зеленый чай. Заваривайте листья от пяти до семи минут, чтобы они успели отдать максимум кофеина и полезных веществ, стабилизирующих артериальное давление. В сутки можно выпивать до пяти чашек зеленого чая. Важно не допускать резких перепадов артериального давления и следить за самочувствием.

При повышенном давлении рекомендовано пить чуть теплый зеленый чай, заваренный методом пролива либо настоянный не более двух минут. Перед употреблением обязательно дайте напитку остыть — тогда он не повысит давление, но передаст организму вещества, полезные для сердца, сосудов и нервной системы. Также можно пить зеленый чай холодным или готовить на его основе полезные натуральные коктейли.

#чай #давление #здоровье
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