Почему нужно мыть, а лучше - замачивать орехи перед употреблением в пищу

Люди любят испытывать терпение природы. Придумала эволюция капсаицин, чтобы отпугивать хищников от острого перца. Человек сказал «ого, жгуче» и стал использовать это дело в готовке. Покрылись орехи всякими веществами и скорлупками, чтобы им не мешали расти в дерево.

Любопытный человек всё это расковырял, попробовал и сказал «ого, вкусное». Но, как и с любой подобной вещью, нужно соблюсти определённые ритуалы, чтобы было не только вкусно, но и полезно для здоровья.

Почему орехи могут быть опасны без замачивания

У орехов на воде завязан механизм выживания и развития, который помогает им пережить зиму и активироваться в нужный момент, когда снег тает и начинаются весенние дожди. Процесс контролируют специальные энзимы, которые держат питательные вещества в экономной кучке на время непогоды. Связь разрывается лишь при появлении достаточного количества влаги. Если съесть такой «спящий» орех, то вся польза от него может просто потеряться в пищеварительном тракте, не успев раскрыться.

Что гораздо хуже, так это фитиновая кислота, которую выделяет орех в качестве механизма для защиты от хищников. Она нарушает пищеварение и в целом мешает усвоению витаминов и минералов в любой пище, пока находится в организме человека. Но и от неё можно избавиться большим количеством воды.

Стоит отметить, что подобные проблемы проявляются далеко не всегда и не у всех людей. В «сухих» орехах для человека точно нет никакой серьёзной опасности. Содержание кислоты слишком малое, чтобы оставить какой-то след в организме. Но если вдруг после употребления орешков у вас стабильно бурчит в животе и есть чувство недомогания – попробуйте их подержать в воде. Велика вероятность, что это решит как минимум часть проблем.

Как правильно замачивать орехи

Для большинства видов хватит двух часов в жидкости, чтобы избавиться от кислоты и «пробудить» полезные вещества. Только миндалю нужно около шести часов из-за плотной мякоти. Старайтесь использовать для замачивания фильтрованную или бутилированную воду. Орехи частично впитают в себя ту жидкость, в которую их поместят, вместе со всеми её полезными и не очень веществами, если они будут присутствовать. Также следите, чтобы вода была комнатной температуры. Под воздействием жара растительный белок может свернуться.

Также обратите внимание, что большинство вымоченных орехов сохраняют свежесть не более суток, после чего начинают портиться. Поэтому заливайте их небольшими порциями, чтобы хватило ровно на день или перекус.