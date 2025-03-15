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Правда ли, что кальций усваивается только из жирного творога? 0

Люблю!
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Правда ли, что кальций усваивается только из жирного творога?

Некоторые говорят, что кальций лучше усваивается, если жирность творога не менее 9%. Но правда ли это?

Оказывается, из обезжиренного творога кальция и права усваивается примерно на 40% меньше, чем из жирного. А все потому, что в твороге средней или высокой жирности есть жирорастворимый витамин D, которого нет в обезжиренном продукте. Более того, в обезжиренном твороге нет и витаминов А и Е.

Но именно витамин D является проводником кальция — с его помощью этот минерал усваивается. Без него ничего не выйдет. А еще нужно достаточное количество жира. Жирные кислоты отщепляются во время того, как пища переваривается, и прочно связывают кальций.

Чтобы получить нужное количество кальция, в обезжиренный творог нужно добавлять другие продукты, например, растительное (например, льняное) масло или жирную печень трески.

Но здесь важно понимать и вот что: есть ли в обезжиренном твороге в принципе натуральные ингредиенты. Если нет — с таким творогом «каши не сварите». А еще смотрите за сроком годности: творог, который обещает жить более пяти дней — ненастоящий творог.

В обезжиренный творог обычно добавляют крахмал, подсластители и ароматизаторы, чтобы продукт можно было хоть как-то съесть, ведь натуральный обезжиренный творог абсолютно невкусный.

#полезная еда #вредная еда
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