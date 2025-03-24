Как питаться при различных болезнях — рекомендации нутрициолога

Люблю!
Дата публикации: 24.03.2025
С возрастом у каждого человека увеличивается количество проблем со здоровьем. Но не все знают, что значительно улучшить самочувствие способна не только традиционная горсть таблеток с утра, но и смена рациона.

Как перейти на здоровое питание, рассказала диетолог-нутрициолог Наталья Сива.

С возрастом рацион даже в отношении здорового человека в любом случае нуждается в определенных изменениях. А ведь обмен веществ и физическая активность после 60 лет значительно замедляются, а функции пищеварительной системы снижаются. Поэтому переваривать вредную или тяжелую пищу и сжигать лишние калории организма становится все труднее. Поэтому питание без учета возрастных нюансов и потребностей способно привести не только к появлению проблем с желудочно-кишечным трактом, но и быстрому росту веса. А она в свою очередь — фактор риска развития многих хронических заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, атеросклероз, гипертония, артрит и т.д.

В то же время, полноценный сбалансированный рацион, наоборот, способен заметно улучшить ваше самочувствие и даже «откорректировать» самые распространенные возрастные проблемы со здоровьем.

Что есть при различных заболеваниях

Сердечно-сосудистые заболевания

Они беспокоят большинство людей постарше. Главные причины их развития – высокий уровень холестерина в крови, повышенное давление, лишний вес и другие факторы, связанные с образом жизни.

Что поможет:

  • уменьшение потребления красного мяса, жареных блюд, маргарина;

  • ограничение употребления соли;

  • добавление в рацион жирной морской рыбы (лосось, тунец, сардины), семян льна, грецких орехов;

  • ежедневное употребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых.

Остеопороз

Эта распространенная возрастная патология характеризуется снижением плотности костей и повышенным риском переломов. Чаще ею страдают женщины после наступления менопаузы. При этой патологии следует употреблять кальций, витамин D и магний: первый является основным строительным материалом для костей, второй и третий способствуют его усвоению.

Что поможет:

  • ешьте больше молочных продуктов (йогурты, сыры) и зеленых овощей (брокколи, капуста, укроп, петрушка) – они снабжают организм кальцием;

  • употребляйте жирные сорта рыбы и яйца — в них содержится витамин D;

  • добавляйте в блюда орехи, семена, бобовые, шпинат — это самый большой источник магния.

Диабет второго типа

Это хроническое заболевание, возникающее из-за нарушения чувствительности организма к инсулину. Среди факторов риска для его возникновения – пожилой возраст и избыточный вес.

Что поможет:

  • контроль углеводов: заменить сладости, выпечку, белый хлеб на овощи, цельнозерновые продукты, бобовые;

  • достаточное количество белков (помогает снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину): добавьте в рацион рыбу, курицу, индейку, яйца, орехи, бобовые;

  • употребление полезных жиров (снижают уровень воспаления в организме): они содержатся в морской рыбе, авокадо, орехах, семенах.

Проблемы с памятью, болезнь Альцгеймера, деменция

Эти болезни, связанные с расстройствами памяти и мышления, являются одним из самых серьезных вызовов для пожилых людей и могут помешать вести полноценную жизнь.

Что поможет:

  • ягоды и зеленый чай (богатые антиоксидантами), рыба, льняное семя, цельнозерновая крупа и хлеб, яйца,

  • шпинат, шиповник, зелень, капуста, авокадо;

  • ограничение красного мяса.

Подагра

Заболевание характеризуется отложением в разных тканях солей мочевой кислоты (уратов) и возникновением воспаления. Это происходит в результате избыточного поступления пуринов и мочевой кислоты с пищей, а также недостаточного выделения ее почками. Заболевание чаще возникает у мужчин старше 45 лет.

Что поможет:

  • уменьшение или исключение употребления продуктов, богатых пуринами: красного мяса, мясных субпродуктов, рыбы, гороха, фасоли, арахиса, грибов, цветной и брюссельской капусты;

  • отказ от алкоголя, в частности — красного вина и пива;

  • обогащение рациона молочными продуктами, яйцами, цельнозерновым хлебом и крупами, овощами, фруктами, ягодами, орехами;

  • достаточный питьевой режим (в среднем, два литра в сутки) для обеспечения выведения из организма мочевой кислоты.

Как избежать лишних килограммов?

Чтобы избежать возрастного увеличения веса и ожирения, которое, в свою очередь, способствует развитию многих хронических заболеваний, важно следить за калорийностью пищи. Уменьшение в меню количества простых углеводов (сахар, белый хлеб, белый рис, сладости) и увеличение употребления белка и клетчатки поможет контролировать вес.

Также важны регулярные приемы пищи: в идеале нужно питаться дробно, пять-шесть раз в день, небольшими порциями и избегать больших перерывов между едой, приводящих к перееданию.

Необходимы и умеренные, но ежедневные физические нагрузки, такие как прогулки, оздоровительные пробежки, йога, плавание, которые помогут сжечь калории и улучшить общее самочувствие.

#здоровье #полезная еда
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
