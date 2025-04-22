Аскет, реформатор и юморист: неизвестные факты о Папе Римском Франциске

На 89-м году жизни в Ватикане скончался Папа Римский Франциск. Еще в середине февраля его госпитализировали с двусторонней пневмонией в одну из больниц Италии. Католики всего мира молились о выздоровлении Папы, ожидая, когда тот вернется к своим обязанностям. Но, увы, ему уже не суждено было снова занять свой пост.

Собрали самые интересные факты о жизни и деятельности религиозного деятеля, которые и позволили ему стать практически «легендарным» в своей ипостаси.

Первый неевропейский Папа

Впервые за 1200 лет пост Папы Римского занял священнослужитель не из Европы, а из Аргентины. Это считалось нонсенсом, ведь ранее на эту должность выбирали исключительно выходцев из ближних к Италии государств.

Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы (после сирийца Григория III, правившего с 731 по 741 год). Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI (1831—1846), состоявшего в ордене камальдулов.

Происхождение и профессия

Родился Хорхе Марио Бергольо в Буэнос-Айресе в семье бухгалтера на железной дороге и домохозяйки. Кроме него у родителей было еще четверо детей. В юношеском возрасте Хорхе выучился на химика-технолога, но вскоре понял, что больше тяготеет к духовной сфере, и поступил в семинарию.

По окончании работал в колледжах родного города, преподавая студентам философию и литературу. Уже будучи понтификом, Франциск признался, что не брезговал любой подработкой, даже получив духовную степень. Он был и охранником в ночных заведениях, и даже уборщиком.

Характер и принципы

Бергольо никогда не ставил себя выше прихожан и людей самых низших сословий. Даже с преступниками он обращался гуманно. А один из случаев его общения с заключенными вошел в историю как показательный. В первый Великий четверг после своего избрания Папой он отправился в римский следственный изолятор, где лично омывал и целовал ноги несовершеннолетним арестантам.

Реформы

Главную свою миссию Франциск видел в спасении переживающей кризис Римской католической церкви. Все годы правления он был вынужден сглаживать и преодолевать сопротивление оппозиции внутри церкви. Папа первым утвердил сразу несколько масштабных нововведений, на которые его предшественники не решались. Так, в 2015 году он разрешил расторгать церковные браки в упрощенном порядке. Кроме того, к его заслугам относят отмену смертной казни во всем мире, и запрет для женщин занимать должность священника. Слабому полу разрешалось быть или помощниками священником, или лекторами во время литургий.

Чувство юмора и личные табу

Несмотря на всю серьезность своей должности, Папа Франциск не прочь был блеснуть своим умением находить смешное в любых ситуациях. Даже будучи тяжело больным он однажды сказал проведавшей его премьер-министру Италии: «Медики велели беречься, иначе я окажусь на небесах».

Бергольо не смотрел телевизор с 1990 года, никогда не имел современного мобильного телефона. Правда, страницу в соцсети все же завел. За сутки на него подписались более миллиона фолловеров. Кроме того, в 2019 году Франциск запустил сайт онлайн-молитв.

Папа Франциск совершил более 30 миссионерских поездок по миру, где лично общался с простыми людьми и требовал, чтобы прием проходил без избыточной помпезности или специальных мер безопасности. На пасхальных службах в Ватикане понтифик лично выезжал в многотысячную толпу, озаряя всех улыбкой и благословением.

Он был убежденным и последовательным миротворцем. 20 апреля 2025 года в своем традиционном послании “К городу и миру” (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи Франциск призвал мировых лидеров отказаться от “гонки вооружения”. Он призвал всех влиятельных политиков в мире использовать имеющиеся ресурсы для помощи бедным и поощрения инициатив, способствующих прогрессивному развитию человечества. "Нас ждет надежда на новую жизнь и окончательно освобожденный мир. Новое начало может удивить нас, даже если иногда это кажется невозможным, потому что Христос победил смерть", - сказано в обращении.