Врач-дерматолог объяснил, почему нельзя «давить» прыщи самостоятельно

Вредные привычки — это не только пагубные пристрастия вроде курения и алкогольных возлияний. Если вы периодически давите прыщики на лице, вы тоже рискуете своим здоровьем и жизнью. Вроде бы невинная на первый взгляд процедура может обернуться долгими хождениями по врачам, приемом лекарств.

Врач дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Анжелика Ужва рассказала, какие последствия могут быть при систематическом выдавливании прыщей. Впрочем, и однократная попытка избавиться от портящих лицо акне способна принести вам массу проблем.

Осторожно, инфекция

«Риски связаны, естественно, с общим кровотоком. И если вдруг прыщ имеет инфекционную, патологическую флору, которая попадет в кровоток, это может быть чревато заражением крови, вплоть до сепсиса», — предупреждает врач.

Прыщи, локализующиеся в зоне лица (лба, переносицы, висков) — особенно опасны из-за близости к головному мозгу. Медицине известны случаи, когда заражение развивалось настолько молниеносно, что пациента не успевали спасти. Даже если получится обойтись без серьезных последствий, то разнесете патогенную флору по всему лицу. Вместо одного выдавленного прыщика получите целую россыпь, и тогда уже без вмешательства грамотного специалиста точно не обойдетесь.

Чтобы не перешло в хроническое

«Тут уже работа должна быть не только врача-косметолога и дерматолога, в первую очередь, но еще и психолога. Дальнейшие действия и лечение избираются в зависимости от того, какой этиологии прыщи, как часто они возникают, с чем это связано. План идивидуален для каждого пациента», — заключает медик.

Не стоит забывать, что любые высыпания — это не только косметический дефект, а один из сигналов нарушений работы внутренних органов, в том числе желудка и кишечника. Убирая внешние проявления возможной патологии, вы не избавитесь от первопричины. А вот кожу лица знатно попортите. Нередко на месте выдавленных прыщей остаются заметные «рытвины», которые не замаскируешь ни одним тонирующим средством.