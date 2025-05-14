Как супермаркеты заставляют нас тратить больше денег

Наверняка вам знакомо это ощущение, когда вы планировали только «заскочить в магазин за хлебом», но теперь стоите в очереди в кассу с полной тележкой и жуете только что схваченные чипсы. Маркетологи супермаркетов уже давно изучают человеческое поведение, чтобы побуждать нас покупать больше, чем мы планировали.

Супермаркеты — это не только место для покупок, но и мастерски спроектированная среда, которая стимулирует нас тратить больше, чем мы планировали. От расположения товаров к музыке и аромату все создано с учетом психологии потребителя. Издание Real Simple рассказало, как эти стратегии влияют на наши покупки и как избежать ловушек мерчендайзинга. Супермаркеты продумывают все до мелочей: от расположения хлеба до высоты полки с печеньем.

Вход в магазин: встреча с ароматами и цветами

Цветы — первое, что вы видите. Их цель — создать впечатление свежести и комфорта. Совет: покупайте здесь только по необходимости. У местных флористов бывают более свежие и долговечные варианты.

Фрукты и овощи сразу после цветов. Их запах, цвет и вид активируют аппетит. Совет: всегда проверяйте товары вглубь полки — именно там часто прячутся самые свежие.

Пекарня — в углу, откуда тянет ароматом свежего хлеба. Это пробуждает голод. Совет: не делайте покупки натощак. Перекусите или возьмите бутылку воды.

Проход магазина — незаметное управление вашими решениями

Готовые блюда и вода у входа — чтобы быстро удовлетворить потребности и не дойти до молочной секции с другими соблазнами. Совет: если вам нужно только молоко — возьмите его здесь и не заходите дальше.

Банк у входа — чтобы вы могли снять наличные деньги и потратить больше. Совет: определите бюджет дома и соблюдайте его, используйте калькулятор или приложение.

Торцевые дисплеи (концы проходов) — здесь все выглядит привлекательно, но не всегда со скидкой. Совет: читайте ценники внимательно. Не все на витрине выгодное предложение.

Островки с бесплатными образцами замедляют вашу походку и провоцируют импульсные покупки. Совет: если пришли голодные, идите туда сознательно, а не хаотично.

Деликатесы, кафе, аптека — зоны удержания покупателя

Кофейня или гастроном, чтобы вы остались дольше и купили больше. Совет: если устали — лучше отдохнуть и тогда спокойно завершить покупки.

Центральные проходы — зона товаров, которые нам нужны, но…

Товары первой потребности (макароны, консервы, соль) — размещены в центре магазина, чтобы заставить вас пройти мимо других приманок. Совет: не ходите по магазинам без списка.

Молочная продукция, яйца, мясо — всегда в конце. Так вы обязательно что-нибудь схватите дорогой. Совет: всегда берите упаковку с задней части холодильника — она свежая.

Касса — последний рубеж

Конфеты, журналы, мелочи — все, что покупается в последнюю минуту. Совет: выбирайте кратчайшую очередь, не ориентируясь на надпись «экспресс». Там не всегда быстрее.

Как расположены товары на полках — и что вам нужно знать

Верхняя полка — региональные, эксклюзивные или премиальные бренды. Совет : хотите что-то новое или локальное — смотрите вверх.

Середина (зона на уровне глаз) — самые дорогие и рекламируемые бренды. Совет : посмотрите ниже — там могут быть идентичные товары гораздо дешевле.

Полка на уровне глаз ребенка — самые яркие, самые дорогие игрушки и сладости. Совет : если есть возможность — оставьте детей дома. Если нет — дайте им мелкую игрушку, которая способна отвлечь их внимание.

Нижняя полка — товары магазинной марки и оптовые упаковки. Совет: не бойтесь магазинных брендов — часто это те же продукты в другой упаковке.

Советы для разумного шопинга

Составьте список покупок: соблюдение списка поможет избежать импульсивных покупок.

Не ходите за голодными покупками: голод может заставить вас купить больше, чем нужно.

Обращайте внимание на нижние и верхние полки: там часто размещаются более дешевые или менее известные, но качественные товары.

Планируйте маршрут: начинайте покупки с удаленных частей магазина, чтобы избежать соблазнов на пути к основным товарам.

Супермаркет — это не просто место для покупок, это тщательно организованная сцена соблазна. Понимание стратегий мерчендайзинга и психологических мер, используемых супермаркетами, позволяет делать обдуманные покупки и избегать ненужных затрат. Будьте внимательны, планируйте свои закупки и не поддавайтесь на маркетинговые уловки — это поможет сохранить ваш бюджет и нервы.

Источник: tsn