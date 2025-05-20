Ловушки для туристов: 6 самых частых схем обмана путешественников

На отдыхе мы все обычно расслаблены и не ждем каких-то подвохов. Этим порой и пользуются мошенники. Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов и не омрачить свой отпуск, необходимо знать о самых распространенных схемах обмана, используемых против туристов. Travel-эксперт Тариел Гажиенко рассказывает о 6 наиболее частых ловушках, расставленных для доверчивых путешественников, а также дает полезные советы, как их избежать.

1. Бесплатные услуги

Одна из самых старых и распространенных схем обмана - вам предлагают бесплатные услуги или товары, которые на самом деле оказываются платными. Это может быть, например, бесплатная экскурсия, которая закончится в дорогом магазине, где вас будут настойчиво уговаривать что-нибудь купить. Или подарить браслет (букетик цветов), а затем потребовать за него деньги, ссылаясь на местные традиции. Чтобы избежать этой уловки, важно проявлять осторожность ко всем предложениям, кажущимся слишком выгодными. Мы же все знаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому всегда несколько раз заранее уточняйте стоимость любой предлагаемой услуги или товара. И главное - не бойтесь отказываться от сомнительных предложений.

2. Фальшивые таксисты и обмен валюты

По прибытии в новый город многие туристы сталкиваются с недобросовестными таксистами, завышающими цены или использующими окольные маршруты для увеличения стоимости проезда. Другая распространенная схема – невыгодный обмен валюты, который предлагают на улице или в сомнительных обменных пунктах с грабительским курсом. Чтобы обезопасить себя, пользуйтесь услугами только лицензированных такси, заказывайте их через приложения или просите персонал отеля вызвать машину. Всегда уточняйте стоимость поездки перед тем, как сесть в такси, и убедитесь, что водитель включил счетчик. Меняйте валюту только в банках или официальных обменных пунктах, избегая уличных менял и сомнительных контор.

3. Карманники

С этой проблемой туристы сталкиваются во всех крупных городах – от Барселоны до Рио-де Жанейро, от сказочного Бали до города любви Парижа. Особенно внимательным нужно быть на вокзалах, в аэропортах, музеях и возле популярных достопримечательностей. Именно там обычно и активизируются карманники. Они действуют в одиночку или группами, отвлекая внимание жертвы различными способами, например, создавая толчею или завязывая разговор. Чтобы не стать жертвой карманников, необходимо проявлять бдительность в местах скопления людей. Держите ценные вещи во внутренних карманах одежды или в сумке с надежной застежкой, не кладите кошелек и телефон в задние карманы брюк и не доверяйте незнакомцам, проявляющим излишнее внимание.

4. Фальшивые билеты и «липовые» достопримечательности

Мошенники часто продают фальшивые билеты на различные мероприятия или в музеи. Эти билеты могут выглядеть правдоподобно, но при входе окажется, что они недействительны. Другая схема – это создание фальшивых достопримечательностей, не представляющих реальной ценности, но за посещение которых взимается плата. Чтобы не стать жертвой обмана, покупайте билеты только в официальных кассах или на проверенных сайтах и не посещайте сомнительные места, о которых нет информации в путеводителях и туристических справочниках.

5. «Сломанные» счетчики и поддельные повреждения

Эта схема часто встречается в компаниях, предлагающих прокат автомобилей и мотоциклов. Мошенники намеренно повреждают счетчик, чтобы завысить стоимость аренды, или обвиняют клиента в повреждениях, которые он не наносил. Чтобы избежать подобных ситуаций, тщательно осматривайте транспортное средство перед подписанием договора аренды, фиксируя все имеющиеся повреждения на фото или видео. Не стесняйтесь сделать подробное видео буквально каждой частицы машины, даже если сотрудники рент-компании вздыхают, что они теряют с вами много времени.

Убедитесь в исправности счетчика и внимательно прочитайте все условия договора. Не соглашайтесь на выплату денег за повреждения, которые вы не наносили, и в случае возникновения спорных ситуаций обращайтесь в полицию или к юристу.

6. Бесплатный Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi в общественных местах может стать ловушкой для ваших личных данных. Мошенники создают поддельные точки доступа, выглядящие как официальные сети отеля, кафе или аэропорта. Подключившись к такой сети, вы рискуете передать злоумышленникам личную информацию. Чтобы обезопасить себя, используйте только проверенные сети Wi-Fi, убедитесь в безопасности соединения (используйте HTTPS) и по возможности используйте VPN.