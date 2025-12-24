Baltijas balss logotype
Многоязычие как эликсир молодости: исследование назвалo самых «умных» жителей Европы

Люблю!
Дата публикации: 24.12.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Многоязычие как эликсир молодости: исследование назвалo самых «умных» жителей Европы

Дело вовсе не в генетике или расовой принадлежности. У людей из определенных стран есть свои привычки, которые могут ежедневно прокачивать память и интеллект.

Финляндия уже несколько лет подряд возглавляет рейтинг самых счастливых стран, который составляет ООН. По версии исследователей, среди главных характеристик — доход, здоровье, свобода в принятии ключевых решений и возможность на кого-то положиться.

Недавно ученые из Университета Адольфо Ибаньеса совместно с коллегами из США, Ирландии и Турции провели исследование, в котором выделили несколько стран, где живут самые умные люди. Эксперты сконцентрировались на взрослых старше 50 лет и пожилых. Мужчин и женщин в почтенном возрасте становится все больше, и помимо физического здоровья важно еще сохранять когнитивный резерв, чтобы старость была продуктивной и счастливой.

Всего эксперты проанализировали данные более 86 тысяч здоровых взрослых в возрасте от 51 до 90 лет из 27 европейских стран. Компьютерная модель оценивала возраст человека на основе информации о повседневной активности, образования, когнитивных функций, факторов риска и наличия хронических заболеваний.

Сравнение этого «предполагаемого возраста» с паспортным возрастом человека позволило исследователям определить так называемый «биоповеденческий возрастной разрыв» (BAG), комментирует исследование профессор Оксана Драпкина. Разрыв меньше нуля указывал на замедленное старение, больше нуля — на ускоренное старение.

После этого эксперты решили выяснить, насколько распространена многоязычность в странах, из которых были участники. Как оказалось, если человек знал только один язык, то его биологическое старение существенно ускорялось.

Так, многоязычие оказалось защитным фактором в поперечном (OR = 0,46) и продольном (RR= 0,70) анализе. Когда эксперты сделали корректировки на физические, социальные и социально-политические факторы, их вывод остался прежним.

К странам с высоким уровнем многоязычия были отнесены такие страны как:

Люксембург,

Нидерланды,

Финляндия,

Мальта.

Именно там местные жители владеют как минимум 1-2 иностранными языками. У мужчин и женщин даже в старости сохраняется ясность ума, они хорошо выглядят и ведут активный образ жизни.

Странами с низким уровнем многоязычия стали Великобритания, Венгрия и Румыния. В этих странах мало кто хорошо владеет хотя бы одним иностранным языком.

Почему именно изучение нового языка дает такой мощный эффект? Дело в том, что, когда человек выбирает язык для разговора, его мозг должен активировать соответствующие нейронные связи и не допустить помех со стороны других.

«Это действует как тренировка для мозга и укрепляет нейронные сети, отвечающие за внимание и когнитивный контроль. То есть орган постоянно тренируется, пытаясь оставаться адаптивным, устойчивым и молодым», — говорит Оксана Драпкина.

Если вы давно хотели вспомнить забытый со школы английский или немецкий, то самое время начать. Даже запоминание новых слов отлично тренирует мозг, не говоря уже о языковой практике.

#образование #память #счастье #старение #здоровье #старость #интеллект
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    24-го декабря

    В Латвии все знают два языка, а многие 3 и 4. А со здоровьем , как то не очень.

    5
    2

