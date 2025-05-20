Меняем тело через мышление: практики психосоматики

Человек — сложный организм, в котором все взаимосвязано. Поэтому нельзя изменить свое тело без работы над мыслями и эмоциями. Чтобы перейти к преобразованиям, нужно научиться осознавать себя здесь и сейчас, ведь невозможно управлять тем, от чего нет «пульта». Об эффективных способах воздействия на тело через разум рассказывает врач, психосоматолог Екатерина Тур.

Психосоматика: что изучает и когда применяется

Для полноценного контроля за своими чувствами нужно познакомиться с психосоматикой — наукой, которая изучает влияние эмоциональных переживаний на физиологические процессы в организме. Сегодня существует множество исследований, доказывающих, что сильные эмоции, в первую очередь тревога, вызывают определенный спектр психосоматических расстройств. Одна из базовых научных работ на эту тему — «Психосоматическая медицина. Принципы и применение» Франца Александера.

Однако до сих пор бытует ошибочное мнение, что тело способно меняться под воздействием жестких ограничений, назначений и только медицинских рекомендаций. Но на практике очень часто случаются срывы и откаты, а препараты не оказывают ожидаемого действия. Можно сделать вывод, что человек — не просто тело. Это еще и мысли, чувства, багаж прошлого опыта. Специалистов интересует то, какие жизненные события повлияли на развитие личности — ведь именно в травмирующих ситуациях закладываются формы реагирования и рычаги управления эмоциональным состоянием.

Физическая и эмоциональная сферы: почему важен комплексный подход

Разумеется, любое лечение всегда начинается с посещения клиники. И если для изменения состояния нужно восполнить дефициты, то этим должен заниматься только врач. После сдачи анализов и проведения комплексного обследования он назначит необходимые медикаменты и витамины, чтобы восстановить здоровье.

Если говорить про исцеление физической оболочки, стоит настроиться на определенную последовательность действий, которая важна для получения качественного результата. Когда речь идет, например, о снижении веса или выведении лишней жидкости из организма, требуется не только соблюдение диеты, но и навык управления своими эмоциями. Без этого не будет положительного эффекта. Нельзя просто заставить свое тело меняться — оно не автономно и подчиняется чувствам и мыслям.

Практики для отработки негативных эмоций

Большинство современных людей находятся под давлением информационного шума, перегрузок на работе, бытового напряжения, волнения и беспокойства. Поэтому нужно уметь работать с тревогой, а также проживать в моменте свои эмоции, например, гнев. Мало кто способен справиться с внешними стрессорами, поэтому непрожитые чувства погружаются внутрь тела. Люди не позволяют себе раскрыться, проявить истинные переживания, которые вспыхивают и гаснут в душе. Чаще всего их прячут, потому что демонстрировать свои эмоции считается неудобным и неуместным. И вот здесь на помощь приходят разнообразные практики для отработки негативных эмоций.

Медитации. Сегодня особую популярность приобретают медитации — эффективный метод работы с психикой. Через эту практику человек учится наблюдать за тем, как в процессе жизни меняются его реакции. Он приобретает навыки осознания, созерцания себя в моменте. В этом и состоит развитие эмоционального и телесного интеллектов. Работа с тревогой начинается именно с медитаций, которые включены в первичный протокол для пациентов с ПТСР, депрессией, неврозами, ОКР, эмоциональным выгоранием и другими состояниями, которые являются последствиями длительного перенапряжения.

Список неприятных событий. Для проживания гнева можно использовать чистый лист бумаги. Выпишите на него все, что вас сильно разозлило за день, неделю или месяц, но вы не смогли высказаться и защитить себя. Затем разорвите список на мелкие кусочки и отправьте их в мусор.

Практика осознанного плача. Когда вы чувствуете, что внутри накопилось эмоциональное перенапряжение, и вы находитесь на грани нервного срыва, выберите какое-нибудь грустное кино, качественную драму и просто смотрите фильм. В тот момент, когда вам захочется плакать, вы осознанно проживете всю гамму чувств — усталость, раздражение, волнение, страх. Этот плач должен быть осознанным и управляемым. Очень хорошо также порычать, расслабить горло и позволить слезам покинуть ваше тело. Обратите внимание, что важно не доводить себя до истерики. Надо вовремя остановиться, успокоиться и закончить смотреть кино.

Звукотерапия. Если вы страдаете от повышенной тревожности, попробуйте использовать прием телесно-ориентированной психотерапии под названием «гудение». Это создание вибрационных волн при помощи голосовых связок, которые на фоне осознанного фокуса внимания позволяют телу справиться с напряжением и эмоциональным истощением. Займите удобное положение — сядьте, положите руки на колени, расслабьте плечи и поясницу, настройтесь на мягкое погружение внутрь своего тела. Затем выберите одну гласную и в течение 3-5 минут мягко гудите ее в одной тональности. Концентрируйте внимание на том, как тревога осознанно превращается в звук и покидает тело. Получается качественная медитация с телесной проработкой, которая снижает стресс и позволяет изменить пищевые привычки. Когда вы перестанете тратить ресурс на поддержание уровня тревоги, у вас появятся силы на то, чтобы заниматься спортом, танцевать, ходить на йогу.

Диафрагмальное дыхание. Простейшие дыхательные упражнения очень эффективны для работы над собой. Сделайте спокойный вдох через нос, надуйте живот, задержите дыхание на две секунды. Затем шумно выдохните, втяните живот в себя, поджимая диафрагму вверх. Это стимулирует работу парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. В результате происходит качественное снижение уровня тревоги за счет активации блуждающего нерва.

Овладев этими несложными приемами, вы сможете перестроить пищевое поведение и научиться считывать сигналы тела. Например, если раньше вам постоянно хотелось сладкого, то это, скорее всего, была потребность в восстановлении ресурса. Теперь вы будете получать энергию из более позитивных источников.