Плоский живот: 7 продуктов против вздутия

Вода с лимоном

Многие люди не пьют воду при вздутии, хотя, на самом деле, необходимо делать с точностью наоборот. «Люди склонны думать, что, следует сократить потребление воды, но это не так», — объясняет Дэвид Гротто, врач, автор книги 101 Foods That Could Save Your Life («101 продукт, который может спасти вашу жизнь»). Если у вас вздутие, вам необходимо увеличить потребление жидкости, а не ограничить ее. Поскольку лимоны являются естественным мочегонным и мягким слабительным средством, употребление лимонной воды поможет уменьшить количество соли, удерживаемой в организме, и избавить от вздутия живота. Просто убедитесь, что вы пьете из стакана, а не через соломинку, чтобы не заглатывать лишний воздух.

Сельдерей

На протяжении многих лет сельдерей использовался в качестве вспомогательного средства для улучшения пищеварения: он регулирует опорожнение кишечника и контролирует газообразование, поскольку известно, что содержащиеся в нем химические вещества уменьшают задержку жидкости. «Сельдерей помогает очистить организм от токсинов», — отмечает Гротто.

Помимо сельдерея уменьшают задержку жидкости огурец, кабачки, петрушка и любая другая листовая зелень. При вздутии отдавайте предпочтение вареным, а не сырым овощам. Структура волокон разрушается в процессе приготовления, что облегчает их переваривание.

Фасоль и чечевица

По словам Гротто, большинство его пациентов, которые часто страдают от вздутия живота, потребляют слишком много натрия и недостаточно калия и клетчатки. «Уменьшение количества натрия и увеличение — калия почти мгновенно уменьшает вздутие живота», — отмечает он. Чечевица, содержащая большие дозы клетчатки, является хорошим выбором для улучшения пищеварения. К продуктам, богатым калием, также относятся белая и лимская фасоль, а также соевые бобы. «Кроме того, бобы богаты как эстрогеном, так и белком и могут избавить от вздутия живота, вызванного менструацией», — добавляет Ньюджент.

Куркума и розмарин

«Розмарин с древних времен используется для лечения множества недугов — от изжоги и мигрени до зубной боли и высокого кровяного давления, но он также способствует пищеварению», — говорит Джеки Ньюджент, популярный кулинарный диетолог и шеф-повар. Попробуйте добавить свежие листья розмарина в чай или смешайте его с сельдереем и петрушкой, чтобы приготовить хороший овощной бульон.

По словам Ньюджента, куркума, которую ценят в Азии за способность бороться с болью и воспалением, также играет ключевую роль в снижении расстройства желудка и вздутия живота. Добавьте ярко-желтую специю в блюдо с карри или при приготовлении горячего напитка!

Имбирь

Если у вас на кухне до сих пор на постоянной основе «не водится» свежий имбирь, пересмотрите свою продуктовую корзину и добавьте в нее полезный корень. Имбирь — не только отличная добавка к чау или карри, но и прекрасное средство против вздутия. «Он помогает при любых проблемах с желудочно-кишечным трактом — вздутии, тошноте, газообразовании и других проблем с пищеварением», — говорит Ашвини Машру, специалист по аюрведе.

По мнению исследователей, активные вещества, содержащиеся в имбире, — гингеролы и шогалы — делают его отличным ветрогонным средством, а это значит, что он помогает ЖКТ избавляться от газов. Даже всего половина чайной ложки свежего имбиря должна помочь при вздутии. Заварите чайный лист, добавьте имбирь и процедите, пейте маленькими глотками, чтобы избавиться от проблемы.

Спаржа

«Спаржа является естественным мочегонным средством, благодаря содержащейся в ней аминокислоте под названием «аспарагин», — объясняет Кара Харбстрит, эксперт компании Street Smart Nutrition. Нет никаких правил относительно того, сколько именно спаржи вам необходимо съесть, чтобы получить результат, поэтому начните с добавления порции зеленых побегов в свой обед и ужин. «Попробуйте приготовить спаржу на гриле или запеките ее с другими овощами на противне, — предлагает Харбстрит. — Затем нарежьте на кусочки толщиной в один дюйм и добавьте их в салат или в миску с крупой».

Бананы

Калий, содержащийся в бананах, регулирует уровень гидратации и электролитов в вашем организме, по сути, противодействуя негативному воздействию чрезмерно обработанных пищевых продуктов. «Натрий удерживает всю воду в нашем организме, в то время как калий оказывает обратное действие», — говорит Машру. Вот доказательство: в исследовании, опубликованном в журнале Anaerobe, здоровым женщинам было предложено съесть банан, выпить напиток со вкусом банана или пить воду два раза в день перед едой. У тех, кто ел бананы, вздутие живота уменьшилось на 50%, по сравнению с другими участниками эксперимента.

Как предотвратить вздутие

Чтобы уменьшить вздутие живота в течение всего дня, следуйте этим простым рекомендациям: