Ревень от ста недугов: 12 полезных свойств весеннего овоща

Ревень (рабарбар) — не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт, который может стать настоящим сокровищем на твоей кухне. Ниже подробнее рассказываем о свойствах растения и о том, что из него приготовить.

12 полезных свойств ревеня

1. Содержит много витаминов и минералов

В составе ревеня есть множество важных питательных веществ. Среди них витамины C и K, которые способствуют укреплению иммунной системы и улучшению свертываемости крови. Витамин A помогает нормализовать здоровье кожи и зрения, а кальций, магний и калий поддерживают костную ткань, работу мышц и нормальное кровяное давление.

2. Отличный источник клетчатки

Клетчатка, которая содержится в ревене, полезна для организма. Во-первых, она важна для нормального пищеварения. Во-вторых, продукты с клетчаткой способствуют снижению холестерина и поддержанию его уровня в норме. Повышенный холестерин — фактор риска развития серьезных проблем, например инсультов и инфарктов, а потому важно держать его под контролем. Большинство людей едят недостаточно клетчатки, которая содержится не только в ревене, но и в других овощах, а также во фруктах, орехах и цельных злаках.

3. Ускоряет заживление ран

Самый важный компонент растения — витамин К. В 100 г содержится 25–30 % дневной нормы этого витамина. Витамин К важен для нормальной свертываемости крови и заживления ран. Помимо ревеня он есть в листовых овощах, например капусте, шпинате, кейле. Ученые утверждают, что витамин не разрушается при готовке, а потому ревень останется полезным вне зависимости от того, какой рецепт выбрать.

4. Укрепляет кости

Высокое содержание витамина К делает ревень не только полезным для заживления ран, но и необходимым компонентом диеты, поддерживающей здоровье костей. Витамин К повышает плотность костей, снижает риск переломов. В целом употребление продуктов, богатых этим витамином, уменьшает вероятность развития остеопороза. Это значит, что ревень должен быть в рационе тех, кто входит в группу повышенного риска развития заболевания: пожилых людей, женщин в период менопаузы.

5. Богат антиоксидантами

Стоит обращать внимание на содержание антиоксидантов в разных продуктах. Эти соединения борются со свободными радикалами, разрушающими ДНК, ускоряющими старение, провоцирующими развитие хронических заболеваний. В организме человека есть система, предназначенная для борьбы со свободными радикалами, однако она не всегда справляется, поэтому включить в рацион продукты с антиоксидантами будет нелишним. Ревень богат фенолокислотами, которые также содержатся в кейле, краснокочанной капусте и зеленом чае. Кроме того, антиоксидантами являются и проантоцианидины, придающие растению красноватый оттенок.

6. Борется с воспалением

Внутреннее воспаление — основная причина развития большинства хронических заболеваний. Среди них большая часть — это сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2-го типа, ряд онкозаболеваний. Соединения, присутствующие в ревене, обладают противовоспалительным действием, что делает их полезными для здоровья. Это и антиоксиданты, и витамин К. Последний, кстати, помогает снижать риск нарушений в работе головного мозга, некоторые из которых как раз и возникают на фоне воспаления.

7. Ускоряет метаболизм

Считается, что ревень может быть полезен для тех, кто на диете. В нем содержатся катехины — соединения, присутствующие в зеленом чае. Они активизируют метаболизм, в результате чего жиры сжигаются быстрее, а вес уменьшается. Конечно, диету и физическую нагрузку этот овощ заменить не способен, но он станет неплохим дополнением ко всем тем ЗОЖ-привычкам, которые уже используются.

8. Облегчает симптомы менопаузы

Самочувствие, предшествующее наступлению климакса, часто бывает неважным: приливы, слабость, эмоциональность. Доказано, что вещества, присутствующие в ревене, могут это улучшить. Речь идет о фитоэстрогенах — гормоноподобных веществах, которые нередко входят в состав препаратов, облегчающих состояние при менопаузе.

9. Улучшает пищеварение

Благодаря высокому содержанию клетчатки, ревень нормализует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает перистальтику и помогает поддерживать регулярность стула. Это особенно важно для тех, кто страдает от проблем с пищеварением.

10. Нормализует состояние сердечно-сосудистой системы

Калий, которым богато растение, регулирует артериальное давление и снижает нагрузку на сердце. Кроме того, антиоксиданты и другие активные компоненты в составе ревеня способствуют снижению уровня холестерина в крови и уменьшают риск развития атеросклероза.

11. Помогает контролировать вес

Хотя ревень сам по себе не является волшебным средством для похудения, он низкокалорийный и содержит много клетчатки. Она же помогает дольше сохранять чувство сытости и уменьшает желание перекусить между приемами пищи.

12. Полезен для кожи

Витамины A и C, содержащиеся в ревене, способствуют регенерации тканей, улучшают эластичность кожи, а также участвуют в синтезе коллагена, который обеспечивает упругость и молодость дермы. Именно поэтому, если включить ревень в рацион, можно немного замедлить процессы старения.

Кому следует употреблять С осторожностью:

при склонности к диарее — ревень оказывает слабительный эффект за счёт содержания пектиновых веществ и антрахинонов;

при мочекаменной болезни и склонности к образованию оксалатных камней — ревень содержит щавелевую кислоту и относится к продуктам с высокой оксалатной плотностью;

при желчнокаменной болезни — антрахиноны в составе ревеня могут стимулировать отток желчи.

Не рекомендуется употреблять ревень в сыром виде при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в период обострения, так как в состав растения входят органические кислоты, раздражающие слизистую оболочку желудка.

Что приготовить из ревеня

Ниже — примеры блюд из ревеня, которые ты сможешь приготовить самостоятельно меньше чем за час.

Пирог с ревенем

Благодаря сочетанию сладкого и кислого вкуса, пирог улучшает настроение и заряжает энергией.

Ингредиенты:

500 г стеблей ревеня; 150 г сахара; 200 г муки; 2 яйца; 100 г сливочного масла; ч. л. разрыхлителя; пакетик ванильного сахара; щепотка соли.

Как приготовить:

Взбей яйца с сахаром и растопленным маслом до пышной массы. Добавь ванильный сахар и щепотку соли. Постепенно введи муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешай тесто до однородности. Чтобы приготовить начинку, разрежь стебли ревеня небольшими кусочками и смешай с сахаром.

Выложи тесто в форму для запекания и сверху равномерно распредели подготовленный ревень. Выпекай пирог в предварительно разогретой духовке при температуре 180 °C около 40 минут.

Салат с ревенем и яблоками

Легкий и освежающий салат богат витаминами A и C, улучшает состояние кожи и укрепляет иммунную систему.

Ингредиенты:

200 г стеблей ревеня; 2 яблока; половинка лимона; ст. л. меда; 2 ст. л. оливкового масла; листья свежей мяты.

Как приготовить:

Нарежь ревень и яблоки тонкими ломтиками, затем полей лимонным соком. Для заправки смешай мед с оливковым маслом до однородной консистенции. Соедини все продукты в одной миске и аккуратно перемешай. Перед подачей укрась салат измельченными или целыми листьями мяты.

Смузи с ревенем и бананом

Такой смузи помогает контролировать вес, улучшает пищеварение и насыщает организм витаминами.

Ингредиенты:

100 г стеблей ревеня; банан; 100 мл натурального йогурта; ч. л. меда; 4 кубика льда.

Как приготовить:

Нарежь ревень и банан на небольшие кусочки и переложи их в чашу блендера. Добавь туда же мед, йогурт и лед. Взбивай массу, пока она не станет однородной. Подавай полезный смузи сразу после приготовления.

Компот из ревеня

Напиток богат витаминами C и K, антиоксидантами, поддерживает иммунитет и улучшает работу ЖКТ.

Ингредиенты:

300 г стеблей ревеня; литр воды; 100 г сахара; ст. л. лимонного сока; палочка корицы.

Как приготовить:

Промой и нарежь стебли ревеня кусочками длиной примерно 2 см. В кастрюле доведи воду до кипения, добавь сахар и лимонный сок. Хорошо перемешай, чтобы сахар растворился.

Положи нарезанный ревень в кипящую воду и вари на среднем огне около 10 минут. Затем сними кастрюлю с огня, добавь корицу и дай компоту остыть.

Джем из ревеня

Консервированный продукт улучшает работу ЖКТ, укрепляет иммунитет, снижает воспаление, а также поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Ингредиенты:

кг стеблей ревеня; 700 г сахара; лимон; 100 мл воды.

Способ приготовления:

В кастрюлю добавь воду и сахар. Доведи до кипения, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. В это время очисти и нарежь ревень мелкими кубиками.

Затем добавь нарезанный ревень в сироп и вари на слабом огне около 20 минут, периодически помешивая. В конце варки вмешай сок лимона.

Горячий джем разложи по стерилизованным банкам и закатай крышками. Переверни банки вверх дном и оставь до полного остывания.