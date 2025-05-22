Победить сильную тревогу: простой трюк от психолога

Когда захлестывает тревожность, то все валится из рук. Может разболеться голова, появиться тошнота, у некоторых даже зашкаливает давление. Справиться с таким состоянием можно за несколько минут, заверяет эксперт.

Один из самых известных способов быстро успокоиться — это глубоко и медленно дышать. Вдох носом, выдох через рот, и так несколько раз. Но такой способ может не помочь, если эмоции захлестывают, говорит клинический психолог из Великобритании Киррен Шнак. Эксперт уверена: есть методы, которые наиболее эффективны. Так, например, справиться с тревогой можно за пару минут с помощью одного трюка.

«Тревога заставляет ваш разум перескакивать к худшему сценарию, застревание на этом часто становится причиной того, что состояние ухудшается. Но вы можете перехитрить свой мозг», — заверяет эксперт.

Все, что вам потребуется, — это ручка и бумага. Возьмите любой блокнот, сядьте за стол. Готовы? Теперь сделайте несколько простых действий.

Напишите на листе самый худший сценарий. Например, вы тревожитесь из-за годового отчета на работе. Что самое страшное может произойти? Скандал? Увольнение? Опишите это двумя-тремя предложениями.

Теперь надо сделать все наоборот. Запишите наилучший сценарий, наиболее позитивный или обнадеживающий исход, даже если он кажется нереалистичным.

А теперь в игру вступает логика. Опишите тот сценарий, который кажется вам наиболее реалистичным. То есть его вероятность самая высокая, исходя из тех данных, которые у вас есть.

Теперь внимательно все перечитайте, лучше сделать это вслух. Такой способ помогает переключить ваше внимание со страха на возможную перспективу. И даже если вы изначально не верите в наилучший или реалистичный сценарий, то все равно успокаиваетесь. Ведь таким образом вы показываете мозгу, что есть и другие варианты развития событий. И он начнет их тоже учитывать!

Психолог советует во время приступов тревоги также не сидеть на месте, только накручивая себя. Идите на прогулку, начните делать уборку, сходите на занятие йогой — ваше тело должно работать! Физическая нагрузка помогает сбросить напряжение, а также с ее помощью можно избавиться от негативных установок.

Кстати

Обезвоживание может также влиять на уровень тревожности. Возьмите за правило: сильно волнуетесь и нервничаете — значит, надо выпить стакан воды. Хуже точно не станет, а вот полегчать может.

doctorpiter