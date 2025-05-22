Женский метаболизм после 30 лет: 4 привычки, которые его ломают

С возрастом надо внимательнее относиться к своему здоровью, ведь организм уже не такой сильный и крепкий. Порой некоторые наши привычки, которые кажутся безобидными, только мешают ему правильно работать.

На обмен веществ влияет множество факторов, в том числе и генетика. Зачастую бывает так, что человек ест много сладкого, жирного, но все равно остается стройным. Посмотришь на его родителей, братьев и сестер — и понимаешь: у всех фигуры чуть ли не как у моделей. Однако не факт, что так останется навсегда, говорят врачи.

Кроме того, вы можете самостоятельно перезапустить свой метаболизм. Секрет довольно прост: правильное питание, занятия спортом, отказ от алкоголя и табака. Немного терпения — и результаты будут налицо. Однако даже такая надежная схема может не сработать, если допускать определенные ошибки.

Эксперт - Регина Ахуньянова, терапевт, диетолог, нефролог

«Вроде бы все делаете правильно, питаетесь, но метаболизм как будто уснул? Скорее всего, есть определенные неточности, которые мешают телу включиться», — заверяет врач.

1. Голодать на фоне стресса

Если в хроническом стрессе вы начинаете есть меньше, происходит не жиросжигание, а истощение организма. Надпочечники усиленно вырабатывают кортизол, что бьет по всем фронтам: страдают щитовидная железа, иммунная система, гормональный фон.

Организм только запасает жир, а метаболизм замедляется. Так что старайтесь есть часто, но маленькими порциями.

2. Устраивать себе углеводный вечер

Углеводы лучше всего есть в первую половину дня, особенно если речь идет о сахаре, белом хлебе. Вечером лучше выбрать что-то мясное, рыбное, плюс добавить овощи и цельнозерновые продукты.

Если же съесть много углеводов на ночь, то это создает полный дисбаланс. Вы получаете отеки, лишний вес и склонность к перееданию.

3. Пить кофе натощак

Это очень вредно для слизистой желудка!

«Вы получаете огромное количество пустых калорий, за счет этого не съедаете свой сбалансированный завтрак. Особенно если в кофе были сахар, сироп, жирные сливки», — говорит врач.

Кроме того, такая привычка усиливает тревожность, иногда вы не можете понять, почему вас постоянно трясет и все валится из рук. От кофе не надо отказываться, но пейте его после завтрака и ограничьтесь 2-3 чашками в день.

4. Тренироваться, чтобы скинуть съеденное

Зачастую многие идут в зал в качестве наказания: вот съела вчера два куска торта, значит, сегодня надо отработать! Нет никакой системы тренировок, только установка «должна» и «надо».

Помните, что в организме все взаимосвязано. Тренировки не должны быть наказанием за лишний кусок, особенно если вы и без того съедаете норму не каждый день.

«Эта привычка создает нездоровое снижение веса, истощение и усиливает общий стресс для организма. Вы только вредите своему метаболизму», — говорит врач.

Найдите тот вид спорта, который вам нравится. Занимайтесь регулярно, но без перегруза, тогда вы увидите результат.

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