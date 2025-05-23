5 признаков того, что вам пора перестать употреблять кофе

Если вы не можете отказаться от кофе, пьёте его часто и честно признаётесь, что становитесь кофеманом, возможно, количество напитка из ароматных обжаренных зёрен в своём рационе пора сокращать, а то и вовсе от него отказаться.

Такой бодрящий и популярный напиток как кофе принято считать полезным, если им не злоупотреблять. Однако, если у человека появляются пять описанных ниже симптомов, от кофе пора отказаться совсем. Но, чтобы безболезненно отказаться от кофе, ограничивать его в рационе лучше постепенно, пишет интернет-издание «Доктор Питер».

Исследований о вреде и пользе кофе множество. Но ученые и врачи сходятся в едином мнении, что натуральный чёрный кофе без добавления сахара и сиропов, большого количества жирного молока или сливок может улучшить работу печени, благотворно влияет на мозг и сердце и, конечно же, заряжает бодростью.

Но, если вы не можете отказаться от кофе, пьёте его часто и честно признаётесь, что становитесь кофеманом, вот признаки, по которым можно понять, что количество напитка из ароматных обжаренных зёрен в своём рационе пора сокращать. А то и вовсе от него отказаться.

Пять признаков того, что кофе уже слишком много

1. Появились проблемы со сном

Считается, что кофе лучше пить не позднее чем за 6 часов до сна, иначе напиток может сбить циркадные ритмы, усугубить проблемы со сном.

Если вы замечаете, что стали хуже засыпать, часто просыпаетесь, а сон поверхностный, неглубокий, задумайтесь: не слишком ли много кофе в вашей жизни?

Избыток кофе может вызвать и другие физические симптомы — учащение сердцебиения и головные боли.

2. У вас проблемы с циклом

Этот симптом касается только женщин. Если вы знатная кофеманка и нередко заменяете этим напитком завтрак и, может, даже обед, это совершенно точно может сказаться на женском здоровье в том числе.

Врачи предупреждают, пишет издание Focus, что кофеин повышает уровень гормона стресса — кортизола и, как следствие, у женщин вполне может нарушиться ритм месячных, сбиться цикл. А ещё кортизол способен провоцировать набор лишнего веса. Может, стоит сократить количество кофеина? Тем более если вы часто едите шоколад, пьёте много чая и не отказываете себе в энергетиках. В них тоже содержится кофеин.

3. После кофе у вас диарея

Бодрящий напиток может давать слабительный эффект, это связано с его составом и способностью стимулировать работу кишечника. Если кофе в вашем организме слишком много, признаком этого вполне может быть частая диарея.

4. Стали подергиваться веки

Кофеин стимулирует выработку серотонина и норадреналина, которые способны влиять на реакцию мышц и нервной системы. Если вы выпьете слишком много кофе, ваши веки могут бесконтрольно подергиваться.

5. Появляются симптомы отмены

Если вы буквально физически страдаете, если с утра по каким-то причинам не выпьете кофе, можно говорить об условной зависимости от бодрящего напитка. Так что, заметив изменение настроения и самочувствия при отказе от кофе, стоит начать беспокоиться.

Кофейная зависимость может привести к депрессивному настроению, усталости и плохой концентрации. В этом случае уже имеет смысл обратиться к врачу.

Как отказаться от кофе

Чтобы безболезненно отказаться от кофе, ограничивать его в рационе лучше постепенно. Например, раз в два дня пить на одну чашку меньше обычного или наливать напиток в стакан меньшего объёма.

Альтернативой кофе может быть зеленый чай — в нём меньше кофеина, но бодрости он даёт не меньше. Находите плюсы в отказе от кофе — например, посчитайте, сколько денег в месяц вы сэкономите, если не будете покупать зёрна или готовый напиток в кофейне.