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Ни в коем случае нельзя есть на завтрак: названы 4 продукта 0 609

Люблю!
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Ни в коем случае нельзя есть на завтрак: названы 4 продукта

Здоровый и сытный завтрак – начало успешного дня. Но что конкретно значит здоровый? Оказывается, есть ряд продуктов, которые на завтрак есть категорически нельзя. А мы всё это время считали их идеальными для первого приема пищи в день.

Сырые овощи

Сырые овощи считаются здоровой пищей – и это правда: они содержат витамины, клетчатку и минералы. Однако в качестве завтрака не совсем подходят. Дело в том, что это особая нагрузка для пищеварения и желудок может взбунтоваться, если употребить их натощак.

Йогурт

Йогурт с фруктами в нашем представлении – типичный завтрак. Однако йогурт натощак полезен лишь частично. Причина в том, что полезные молочнокислые бактерии, содержащиеся в йогурте, не усваиваются должным образом натощак. Вместо этого агрессивная желудочная кислота убивает все хорошее, прежде чем оно попадет в кишечник. Однако тут есть свой лайхфак: подготовь желудок и заранее съешь несколько орехов, кусочек авокадо или ложку овсянки.

Банан

Бананы действительно обеспечивают организм важными питательными веществами, но их не следует есть натощак. Бананы, как и другие продукты, содержащие глюкозу, вызывают повышение уровня сахара в крови. Через некоторое время однако он снова быстро падает, что может привести к тому, что в течение дня придется бороться с тягой к нездоровым перекусам.

Апельсиновый сок

Стакан апельсинового сока, кажется, появляется на всех фотографиях красивого завтрака. Однако красиво не значит полезно. Кислота в цитрусовых может вызвать изжогу, так что употреблять его натощак не следует. С утра лучше выпить лимонную воду – там «опасный» сок сильно разбавлен водой и не так вреден.

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#завтрак #здоровье
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