Поколение со склоненной головой: как гаджеты изменили осанку и чем это нам грозит

Современные люди уже практически не представляют своей жизни без смартфона, планшета, компьютера. Согласно исследованиям, в среднем наш современник проводит в онлайне 2-5 часов, а фрилансеры и сотрудники, работающие на удаленном доступе, сидят перед экранами по 8-12 часов. Жизнь с наклоненной головой стала для нас обыденностью и уже мало кого беспокоит, кроме врачей.

Эксперт: Владимир Берсенев, врач-невропатолог

К сожалению, особенно сложные физиологические последствия зависимости от гаджетов врачи наблюдают у детей и подростков, поскольку из-за еще не сформировавшихся костной и мышечной системы их спины и шеи слишком быстро «реагируют» на постоянную изогнутость искривлениями позвоночника. По словам врача, через 30 лет проблема «компьютерной шеи» вышла на лидирующие позиции среди других неврологических проблем у детей и подростков. Нынешнее поколение можно назвать «поколение со склоненной головой». Люди не отрываются от гаджетов даже за рулем автомобиля, гуляя по парку, сидя в метро и автобусах.

Что происходит с шеей, когда она наклонена

Мало кто задумывается над тем, что нагрузка, которая испытывает наша шея, находясь в наклоненном положении, может равняться просто поражающему весу — 27 килограммов. Владимир Берсенев объяснил, что голова человека весит около 5 кг. Когда мы ее наклоняем, нагрузка на шейный отдел позвоночника возрастает – под углом 15 градусов этот вес составляет около 12 кг, 30 градусов – примерно 18 кг, а если градус наклона 60 градусов, то нагрузка уже до 27 кг. Представьте себе, что происходит с шеей человека, если такой вес он держит на себе 3-5 часов подряд!

5 главных проблем, к которым приводит гаджетомания

1. «Компьютерная шея»

Проявляется посредством нарушенной осанки. Человек может ощущать головную боль или синдром «тяжелой головы», скованность мышц шеи и плеч. Нередко наблюдается устранение шейных позвонков и даже ограничение подвижности.

2. Ущемление нервных окончаний и сосудов

Пережатие позвоночной артерии неизбежно приводит к ухудшению кровоснабжения мозга. Человек может ощущать при этом головокружение, онемение рук или пальцев, шум в ушах, ослабление памяти и концентрацию внимания. Значительно возрастает риск развития шейного остеохондроза, протрузий и грыж.

3. Нарушение зрения

Фокусировка на экране вызывает перенапряжение мышц глаз, что может привести к спазму аккомодации (возникает ошибочная близорукость). Очень часто пациенты жалуются на усталость глаз, «песок в глазах», красноту, дискомфорт, слезотечение.

4. Риски для дыхания и работы сердечно-сосудистой системы

Наклон головы в течение длительного времени вызывает сжатие грудной клетки и, естественно, уменьшает ее объем. Дыхание перестает быть полноценным, а поверхностное дыхание приводит к кислородному голоданию. Это опасное состояние, когда человек начинает испытывать хроническую усталость, снижение энергии и работоспособности. В перспективе это часто оказывает влияние на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы.

5. Психоэмоциональные последствия

Изменения осанки оказывают непосредственное влияние на ухудшение настроения, общего состояния, снижение работоспособности и, как следствие, жизненного успеха. Современные исследования нередко отмечают, что именно с «склоненной головы» начинаются депрессивные процессы.

Профилактика «компьютерной шеи»

Равная шея и здоровый позвоночник зависят от нашего понимания, что тело человека не приспособлено для многочасового замирания. Необходимый баланс – движение, изменение позы, отдых.

Первым условием профилактики есть эффективная организация рабочего и цифрового пространства. Монитор должен быть на уровне глаз – это снижает наклон головы и распределяет нагрузку более равномерно. Особое внимание уделите выбору рабочего кресла.

Смартфоном пользуйтесь так, чтобы подбородок не был прижат к груди.

Каждый час или даже чаще устраивайте паузы: легкую разминку. Подходят простые действия – покрутить головой, размять плечи, встать и сделать несколько приседаний.

Если вы постоянно связаны с компьютерной деятельностью, подумайте о том, чтобы выделить время и записаться на йогу или пилатес. Это необходимо для снятия напряжения и улучшения подвижности.

И не забывайте о качественном и полноценном сне. Позаботьтесь о комфортном матрасе и подушке – это то, на чем не стоит экономить.

Ровная шея – это не только красота осанки, это основа здоровья вашего организма. Берегите себя!

Источник: tsn