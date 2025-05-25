Лунное дыхание: как древняя техника поможет победить стресс и бессонницу

Когда все популярные методики уже испробованы, самое время прибегнуть к практике, доказавшей свою эффективность еще несколько столетий назад.

Бессонница делает жизнь невыносимой: продуктивность снижается, уровень стресса возрастает, риск возникновения целого ряда серьезных заболеваний увеличивается. Отчаявшись, страдающий инсомнией человек готов опробовать самые разные методы борьбы с недугом — от старого-доброго подсчета овец до приема снотворных.

Если парнокопытные не помогают, а прибегать к медикаментам не хочется, стоит познакомиться с «лунным дыханием» — древней техникой, которая вновь набирает популярность в современном обществе. Согласно исследованиям, количество поисковых запросов с этим словосочетанием за последний год возросло на сто процентов.

«Лунное дыхание», также известное как «Чандра Бхедана», — это древняя йогическая практика, которая помогает справиться с бессонницей и улучшить качество сна благодаря работе с собственным дыханием.

Суть этой методики предельно проста: необходимо зажать правую ноздрю и вдыхать воздух через левую. Как уверяет британский преподаватель йоги Джемма Найс, с помощью этого простого действия можно активизировать парасимпатическую нервную систему. Именно она отвечает за накопление энергии, переваривание пищи и восстановление сил.

Лунное дыхание также помогает регулировать частоту сердечных сокращений и снижать уровень стресса. Оно позволяет освободить голову от лишних мыслей, перестать беспокоиться о рабочих вопросах и домашних хлопотах. В результате заснуть удается намного быстрее.

В основе техники лежит философия Кайдзен, что в переводе с японского означает «изменения к лучшему». Она направлена на непрерывное совершенствование всех сфер жизни, на избавление от вредных привычек, достижение успеха в личной и профессиональной жизни.

Эксперты призывают прибегать к этой практике в период полнолуния и новолуния. Согласно немногочисленным исследованиям, именно в эти моменты человек может испытывать больше стресса и беспокойства, уровень мелатонина в его организме снижается, время засыпания увеличивается, количество глубокого сна сокращается примерно на 30%, а само время ночного отдыха уменьшается на 20 минут.

Практиковать лунное дыхание лучше всего непосредственно перед сном. Однако прибегнуть к нему можно в абсолютно любой момент, когда есть необходимость снять напряжение. Вот какие этапы включает эта методика.

Принять максимально удобную позу: можно встать, сесть или лечь;

Закрыть глаза и расслабить глазницы;

Закрыть правую ноздрю большим пальцем правой руки;

Согнуть, не прикладывая при этом слишком много усилий, указательный и средний палец правой руки, а безымянный и мизинец выпрямить;

Вдохнуть через левую ноздрю;

Закрыть левую ноздрю безымянным пальцем правой руки, одновременно поднимая большой палец с левой ноздри и выдыхая через правую ноздрю.

Повторять это действие в течение нескольких минут, делая медленные глубокие вдохи и такие же неспешные выдохи, до тех пор, пока тело окончательно не расслабится.

Когда напряжение пропадет, можно прекратить практику и попробовать заснуть.

«Это простой способ быстро успокоить сознание и совладать с эмоциями. Оно помогает обрести ясность ума и перезапустить нервную систему», — заключает Джемма Найс.