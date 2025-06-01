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Турецкий завтрак: готовим яйца чилбир 0 1237

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Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Турецкий завтрак: готовим яйца чилбир

Чилбир — это турецкое блюдо из яиц пашот, лежащих на нежном чесночном йогурте и политых ароматным маслом. Обязательно подавай их с хлебом, ведь соус настолько вкусный, что захочется съесть его до последней капли.

Ингредиенты:

1 стакан греческого йогурта комнатной температуры; 1 зубчик чеснока; 2 ст. л. свежей мяты; цедра 1 небольшого лимона; ¼ ч. л. соли; 4 больших яйца; 2 ст. л. оливкового масла; 2 ст. л. сливочного масла; 2 ч. л. перца чили; ¼ ч. л. молотого тмина; щепотка черного перца; хлеб для подачи.

Как приготовить:

  1. Налей в кастрюлю воду и поставь на сильный огонь. Когда вода закипит, убавь огонь до минимального. Аккуратно разбей яйца в отдельные мисочки, затем медленно опускай их в воду с помощью шумовки, выдерживая паузу в 15 секунд между каждым. Вари три минуты — так белки схватятся, а желтки останутся жидкими.

  2. Приготовь заправку. В миске смешай густой йогурт, измельченный чеснок, рубленую мяту, лимонную цедру и щепотку соли. Взбей все до однородности и распредели по тарелкам, на которых будешь подавать чилбир. Оставь при комнатной температуре — так вкус раскроется лучше.

  3. Сделай ароматное масло. В маленькой кастрюльке растопи смесь оливкового и сливочного масла на среднем огне. Добавь перец чили и тмин, если его любишь, немного покрути посуду, чтобы специи раскрылись, и сразу сними с огня.

  4. Выложи по два яйца на каждую тарелку с йогуртом. Полей все теплым пряным маслом, укрась свежей мятой, хлопьями соли и перца. Подавай сразу с поджаренным хлебом, чтобы макать и наслаждаться каждым кусочком.

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#завтрак # кулинарные рецепты
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