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Как быстрее всего убрать животик женщинам старше 45 лет: учёные знают ответ 0 1279

Люблю!
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Как быстрее всего убрать животик женщинам старше 45 лет: учёные знают ответ

Исследование, опубликованное в научном журнале, выяснило, какие упражнения могут значительно уменьшить окружность талии, особенно у женщин старше 45 лет, страдающих избыточным весом.

Новые исследования показывают, что аквааэробика может помочь женщинам старше 45 лет заметно похудеть и уменьшить объем талии. Водные тренировки обеспечивают кардионагрузки и силовые тренировки с низкой интенсивностью, уверены ученые. Данные опубликованы в журнале BMJ Open, пишет издание Health.

Вода помогает худеть

В исследовании были проанализированы данные 10 клинических испытаний, проведенных в США, Малайзии, Бразилии, Индии и Нидерландах с участием нескольких десятков взрослых, у которых индекс массы тела превышал 30.

За три месяца часовых тренировок дважды в неделю участники программы потеряли в среднем почти 3 кг и уменьшили объем талии на 3 см. Причем наибольший эффект был заметен именно у женщин старше 45 лет.

Исследователи отмечают, что благодаря тому, что вода делает наше тело легким, снижая его вес до 90%, во время таких упражнений уменьшается нагрузка на суставы. Плюс сопротивление воды увеличивает интенсивность упражнений и помогает сжигать больше калорий.

«Это делает аквааэробику идеальной тренировкой. Она нагружает сердечно-сосудистую систему, а также создает дополнительную нагрузку на мышцы, поскольку вы двигаетесь в воде», — рассказала эксперт Джули Си.

Не мучить себя и тело

Ученые отмечают, что во время тренировок в бассейне необязательно выполнять какие-то сложные упражнения — достаточно просто плавать, ходить в воде или пытаться легко бежать, а также использовать специальные гантели или перчатки с сопротивлением. Также хороший эффект дают групповые тренировки по аквазумбе, аквайоге и, конечно, высокоинтенсивные HIIT. Главное их преимущество — щадящий формат, не дающий избыточных нагрузок на организм, плюс эффект удовольствия от купания и отсутствие дискомфорта — вы не потеете, как во время тренировок в спортзале или на тренажерах.

Так что, если вы хотите похудеть, сбросить вес и сделать талию более тонкой, водные тренировки могут стать именно тем способом, который поможет вам в этом, особенно если это занятие доставляет вам удовольствие.

Доказано также, что водная аэробика улучшает кровообращение, снимает отеки, способствует движению лимфы и бережно нагружает сердечно-сосудистую систему.

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#спорт #похудение #вода
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