SOS: какие симптомы во время сна предупреждают, что вам грозит инсульт

Ученые провели исследование данных нескольких десятков тысяч человек и пришли к выводу, что риск инсульта повышается у тех людей, которые страдают от проблем со сном.

Ученые американского Университета содружества Вирджинии в Ричмонде провели исследование данных нескольких десятков тысяч человек и пришли к выводу, что риск инсульта повышается у тех людей, которые страдают от проблем со сном, сообщает CNN.

Исследователи обнаружили, что если у вас есть пять и более симптомов бессонницы, то риск инсульта повышается на 51 % по сравнению с теми, у кого нет проблем со сном. Исследователи учитывали и другие факторы риска инсульта. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

5 признаков, которые увеличивают риск инсульта

проблемы с засыпанием;

слишком раннее пробуждение и невозможность уснуть;

частое пробуждение среди ночи;

утром ощущение усталости;

дневная сонливость.

Также к признакам бессонницы ученые относят усиление тревоги и депрессии, раздражительность, проблемы с памятью, невозможность концентрироваться, учащение ошибок и несчастных случаев.

Исследователи отмечают: даже если у человека наблюдаются от одного до четырех перечисленных симптомов, риск инсульта все равно повышен на 16 %.

«Есть множество способов улучшить качество сна, разобравшись с причинами проблемы бессонницы, и, как следствие, значительно снизить риск возникновения инсульта», — говорится в заявлении ведущего автора исследования.

Как проблемы со сном связаны с инсультом

«Плохое качество сна нарушает способность организма регулировать обмен веществ, давление и воспалительные процессы, а это как раз все факторы риска инсульта. Плохой сон способствует развитию гипертонии, которая дает толчок многим сердечно-сосудистым заболеваниям», — объяснила Филлис Зи, директор Центра медицины сна Северо-Западного университета в Чикаго.

Ряд исследований также подтверждает, что бессонница может спровоцировать не только инсульт, но и ряд серьезных патологий, например, диабет, деменцию и другие.

Бессонница также способствует набору лишнего веса. Из-за недосыпа повышается чувство голода, так как во время сна наши жировые клетки вырабатывают гормон лептин, который отвечает за чувство сытости.

Что делать

По словам врачей, снизить риски поможет полноценный ночной сон не менее 7 часов, правильное питание и регулярная физическая активность.