Забыл зачем пришел: норма или тревожный звонок

Каждому знакома эта странная сцена: встаете с дивана, идете на кухню, входите — и замираете. «Я зачем сюда пришла?» — спрашиваете себя, озираясь, будто в надежде, что холодильник подскажет. Через минуту вспоминаете. Или не вспоминаете вообще. Что это — невинная рассеянность или сигнал о надвигающемся склерозе?
Эксперт: Вероника Сысоева, нарколог, психотерапевт
В абсолютном большинстве случаев это вариант нормы. Так мозг экономит энергию. Он не обязан держать в оперативной памяти весь хаос повседневности
Почему мы «теряем» цель?
Причина часто кроется в перегрузе. Если в голове одновременно мчится пятнадцать мыслей, мозгу не хватает ресурсов, чтобы зафиксировать новую задачу — особенно если она второстепенная.
Когда мы переходим из комнаты в комнату, мозг воспринимает это как смену контекста. Это и есть так называемый «эффект дверного проема» — он буквально сбрасывает оперативную память и настраивается на новое пространство.
Получается, что как только мы покидаем комнату, наш мозг считает: «Миссия завершена», и подчищает недавние цели, чтобы освободить место для других действий. Особенно если задача не сопровождалась сильной эмоцией или не имела явной важности.
Такие «зависания» могут быть следствием:
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Усталости и недосыпа. Мозг снижает внимание, пытаясь сохранить силы.
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Информационной перегрузки. Особенно при одновременном удержании более трех-четырех задач.
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Стресса. Кортизол ухудшает работу гиппокампа — структуры, отвечающей за кратковременную память.
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Когда человек тревожен, у него постоянно высокий фон возбуждения. Это как открытые вкладки в браузере — каждая «съедает» память. Поэтому забыть «мелочь» в таком состоянии — закономерно
Как помочь мозгу не теряться?
Здесь не требуется ни медикаментов, ни нейростимуляторов. Все гораздо проще:
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Фиксируйте задачи письменно. Чек-листы и заметки — не слабость, а грамотная разгрузка.
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Структурируйте день. План на утро, приоритеты на вечер. Без «все и сразу».
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Поддерживайте порядок. В вещах, в графике, в голове. Чем меньше хаоса, тем меньше «зависаний».
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Развивайте внимание. Медитация, дыхательные практики, «умные» игры — не для моды, а для тренировки концентрации.
Когда стоит насторожиться?
Забыть, зачем пришли на кухню — это нормально. Но если к этой рассеянности добавляются другие тревожные сигналы, стоит задуматься. В случае отклонений забываются не только цели, но и базовые вещи:
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Как пользоваться знакомыми предметами (например, не узнаются кнопки на пульте);
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Имена родных, важные даты.
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Появляются сопутствующие симптомы:
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Повышенная тревожность и раздражительность;
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Нарушения сна;
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Дезориентация в знакомой обстановке;
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Сложности с простыми задачами, которые ранее выполнялись на автомате.
Если такие эпизоды регулярны и мешают жить — важно не списывать все на усталость. Обследование у врача, анализы, ЭЭГ, МРТ могут выявить причины, которые корректируются — от анемии до начальных когнитивных расстройств
Что может скрываться за рассеянностью?
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Дефицит витамина B12;
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Нарушения щитовидной железы;
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Изменения мозгового кровотока;
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Повышенная вязкость крови;
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Начальные формы деменции;
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Побочные эффекты лекарств;
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Психические состояния (депрессия, тревожные расстройства).
Подводя итог: наш мозг не любит перегрузок, и иногда просто нажимает «сброс». Внимательное отношение к себе, к мелочам, к изменениям в поведении — лучшая профилактика. Но в случае появления дополнительных симптомов, все-таки стоит обратиться к специалисту.
Источник: woman
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