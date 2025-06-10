Забыл зачем пришел: норма или тревожный звонок

Каждому знакома эта странная сцена: встаете с дивана, идете на кухню, входите — и замираете. «Я зачем сюда пришла?» — спрашиваете себя, озираясь, будто в надежде, что холодильник подскажет. Через минуту вспоминаете. Или не вспоминаете вообще. Что это — невинная рассеянность или сигнал о надвигающемся склерозе?

Эксперт: Вероника Сысоева, нарколог, психотерапевт

В абсолютном большинстве случаев это вариант нормы. Так мозг экономит энергию. Он не обязан держать в оперативной памяти весь хаос повседневности

Почему мы «теряем» цель?

Причина часто кроется в перегрузе. Если в голове одновременно мчится пятнадцать мыслей, мозгу не хватает ресурсов, чтобы зафиксировать новую задачу — особенно если она второстепенная.

Когда мы переходим из комнаты в комнату, мозг воспринимает это как смену контекста. Это и есть так называемый «эффект дверного проема» — он буквально сбрасывает оперативную память и настраивается на новое пространство.

Получается, что как только мы покидаем комнату, наш мозг считает: «Миссия завершена», и подчищает недавние цели, чтобы освободить место для других действий. Особенно если задача не сопровождалась сильной эмоцией или не имела явной важности.

Такие «зависания» могут быть следствием:

Усталости и недосыпа . Мозг снижает внимание, пытаясь сохранить силы.

Информационной перегрузки . Особенно при одновременном удержании более трех-четырех задач.

Стресса . Кортизол ухудшает работу гиппокампа — структуры, отвечающей за кратковременную память.

Когда человек тревожен, у него постоянно высокий фон возбуждения. Это как открытые вкладки в браузере — каждая «съедает» память. Поэтому забыть «мелочь» в таком состоянии — закономерно

Как помочь мозгу не теряться?

Здесь не требуется ни медикаментов, ни нейростимуляторов. Все гораздо проще:

Фиксируйте задачи письменно . Чек-листы и заметки — не слабость, а грамотная разгрузка.

Структурируйте день. План на утро, приоритеты на вечер. Без «все и сразу».

Поддерживайте порядок . В вещах, в графике, в голове. Чем меньше хаоса, тем меньше «зависаний».

Развивайте внимание. Медитация, дыхательные практики, «умные» игры — не для моды, а для тренировки концентрации.

Когда стоит насторожиться?

Забыть, зачем пришли на кухню — это нормально. Но если к этой рассеянности добавляются другие тревожные сигналы, стоит задуматься. В случае отклонений забываются не только цели, но и базовые вещи:

Как пользоваться знакомыми предметами (например, не узнаются кнопки на пульте);

Имена родных, важные даты.

Появляются сопутствующие симптомы:

Повышенная тревожность и раздражительность;

Нарушения сна;

Дезориентация в знакомой обстановке;

Сложности с простыми задачами, которые ранее выполнялись на автомате.

Если такие эпизоды регулярны и мешают жить — важно не списывать все на усталость. Обследование у врача, анализы, ЭЭГ, МРТ могут выявить причины, которые корректируются — от анемии до начальных когнитивных расстройств

Что может скрываться за рассеянностью?

Дефицит витамина B12;

Нарушения щитовидной железы;

Изменения мозгового кровотока;

Повышенная вязкость крови;

Начальные формы деменции;

Побочные эффекты лекарств;

Психические состояния (депрессия, тревожные расстройства).

Подводя итог: наш мозг не любит перегрузок, и иногда просто нажимает «сброс». Внимательное отношение к себе, к мелочам, к изменениям в поведении — лучшая профилактика. Но в случае появления дополнительных симптомов, все-таки стоит обратиться к специалисту.

Источник: woman