Как построить отношения, основанные на доверии

Доверие – это главное условие для здоровых отношений. Если между партнерами нет полной открытости, следует поработать над этим. Есть несколько правил, которые помогут сделать отношения доверчивыми.

Найдите причину недоверия

Следует разобраться в том, почему вы перестали доверять людям. Не несите опыт прошлого в настоящее. Если бывший партнер вам изменил, это не значит, что нынешний поступит так же. Проработайте причины недоверия, это значительно облегчит путь построения здоровых отношений.

Говорите с партнером

Научитесь честно говорить с партнером о своих чувствах. Ваша уязвимость не сделает вас слабым человеком. Напротив, честность запустит механизм эмоциональной связи. Попытайтесь поговорить со второй половинкой о том, почему вам трудно доверять.

Не требуйте условия для доверия, а создавайте их

Доверие – это следствие стабильности. Ее основой является предсказуемость и честность. Не стоит заставлять партнера что-либо вам доказывать. Демонстрируйте уважение и открытость, чтобы создать условия для доверия.

Будьте терпеливы

Построение доверия – это не дело нескольких дней. Сомнения не исчезнут мгновенно, поэтому запаситесь терпением. Доверие между партнерами формируется постепенно благодаря последовательным действиям, поэтому следует непрерывно придерживаться этого пути.

Источник: novyny.live