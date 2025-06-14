Худеем ночью: 5 способов сжигать больше калорий во время сна

Казалось бы, что может быть примитивнее правила «больше двигайся, меньше ешь»? Однако как только дело доходит до практики, выясняется, что есть множество нюансов: например, важно не только то, сколько ты ешь, но и что именно, а вид тренировок порой имеет гораздо больше значения, чем их количество.

Для тех, у кого голова готова взорваться от всех этих тонкостей, мы собрали несколько простых советов, которые помогут худеть, буквально ничего не делая — во сне!

Спи без одеяла

Конечно, не летом, когда оно не нужно, а осенью, зимой и весной. Низкая температура ускоряет метаболизм, и благодаря этому даже во сне ты будешь сжигать больше калорий, чем обычно. Это подтверждено исследованиями: ученые из Гарвардского университета выяснили, что осознанное снижение температуры среды обитания помогает тратить до 2800 ккал в неделю дополнительно, не меняя ничего в рационе.

Спи больше

Если тебе был нужен повод больше спать, то вот он: как показали исследования, дополнительный час сна каждую ночь позволяют потреблять на 270 калорий в сутки меньше без особых усилий. Это означает потерю 30 граммов жира в день и почти килограмма за месяц!

Надень маску для сна

Ты уже наверняка слышала, что свет по ночам мешает спать, а это, в свою очередь, способствует накоплению жира. По данным ученых, люди, которые спят в полной темноте, реже страдают ожирением, а простой способ добиться полного блэкаута в спальне — это обычная маска для сна.

Ужинай!

Да-да, мы тоже помним про то, что ужин надо отдать врагу. Но на самом деле думать так — ошибка: ночь — довольно длительный период голодания, и потому организм в это время суток может затормаживать метаболизм, снижая количество сжигаемых калорий. Простой способ избежать этого — поужинать белковой пищей (например, выпить протеиновый коктейль).

Позволь себе быть совой

Согласно исследованию Национального фонда сна, нарушение естественного циркадного ритма человека может побуждать тело удерживать жир. Так что, если у тебя есть такая возможность, следуй своей природе — позволь себе быть жаворонком или совой.