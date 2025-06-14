Baltijas balss logotype

Худеем ночью: 5 способов сжигать больше калорий во время сна 0 529

Люблю!
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Худеем ночью: 5 способов сжигать больше калорий во время сна

Казалось бы, что может быть примитивнее правила «больше двигайся, меньше ешь»? Однако как только дело доходит до практики, выясняется, что есть множество нюансов: например, важно не только то, сколько ты ешь, но и что именно, а вид тренировок порой имеет гораздо больше значения, чем их количество.

Для тех, у кого голова готова взорваться от всех этих тонкостей, мы собрали несколько простых советов, которые помогут худеть, буквально ничего не делая — во сне!

Спи без одеяла

Конечно, не летом, когда оно не нужно, а осенью, зимой и весной. Низкая температура ускоряет метаболизм, и благодаря этому даже во сне ты будешь сжигать больше калорий, чем обычно. Это подтверждено исследованиями: ученые из Гарвардского университета выяснили, что осознанное снижение температуры среды обитания помогает тратить до 2800 ккал в неделю дополнительно, не меняя ничего в рационе.

Спи больше

Если тебе был нужен повод больше спать, то вот он: как показали исследования, дополнительный час сна каждую ночь позволяют потреблять на 270 калорий в сутки меньше без особых усилий. Это означает потерю 30 граммов жира в день и почти килограмма за месяц!

Надень маску для сна

Ты уже наверняка слышала, что свет по ночам мешает спать, а это, в свою очередь, способствует накоплению жира. По данным ученых, люди, которые спят в полной темноте, реже страдают ожирением, а простой способ добиться полного блэкаута в спальне — это обычная маска для сна.

Ужинай!

Да-да, мы тоже помним про то, что ужин надо отдать врагу. Но на самом деле думать так — ошибка: ночь — довольно длительный период голодания, и потому организм в это время суток может затормаживать метаболизм, снижая количество сжигаемых калорий. Простой способ избежать этого — поужинать белковой пищей (например, выпить протеиновый коктейль).

Позволь себе быть совой

Согласно исследованию Национального фонда сна, нарушение естественного циркадного ритма человека может побуждать тело удерживать жир. Так что, если у тебя есть такая возможность, следуй своей природе — позволь себе быть жаворонком или совой.

Читайте нас также:
#похудение
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Grill & Fun – вкусы лета
Grill & Fun – вкусы лета
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина 1 546
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 351
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 531
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 462

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 17
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 31
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 48
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 68
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 55
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 87
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 17
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 31
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео