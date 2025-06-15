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1 минута и... воздушный омлет с сыром готов 0 330

Люблю!
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
1 минута и... воздушный омлет с сыром готов

Из-за утренней спешки, когда каждая минута на вес золота, особенно важно иметь под рукой проверенные рецепты, которые не только быстро готовятся, но и радуют вкусом. Один из таких – омлет с хрустящей сырной корочкой, который можно сделать всего за 60 секунд в обычной микроволновке. Минимум усилий, простые ингредиенты и отличный результат – этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто не хочет жертвовать вкусом ради экономии времени.

Вам потребуется всего одно яйцо, немного воды или молока, щепотка соли и немного твердого сыра – чеддер, моцарелла, фета или любой другой по вкусу. Для аромата и пикантности можно добавить специи, сушёные томаты или рубленые овощи. Весь процесс приготовления занимает не более пары минут, а результат порадует даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты на одну порцию:

1 свежее куриное яйцо

1 столовая ложка воды или молока (для нежности)

Щепотка соли

30–40 г тёртого сыра (на выбор: чеддер, фета, моцарелла и др.)

Паприка или другие специи — по вкусу

Немного нарезанных овощей или сушёных томатов (опционально)

Способ приготовления:

Разбейте яйцо в кружку, подходящую для использования в микроволновой печи. Добавьте воду или молоко, чтобы омлет получился более воздушным, и посолите. Для дополнительного вкуса можно всыпать щепотку паприки или других любимых специй.

Сыр натрите на крупной тёрке и добавьте к яичной смеси. Хорошо перемешайте вилкой до однородности – важно, чтобы сыр распределился равномерно.

Поставьте кружку в микроволновку на 60 секунд при мощности 800 Вт. Если ваша техника мощнее, начните с 30 секунд и проверяйте готовность каждые 10 секунд. Омлет должен подняться и перестать быть жидким.

После выключения микроволновки дайте блюду постоять 1–2 минуты. Это сделает корочку более хрустящей, а омлет — более насыщенным по вкусу. Подавать можно как в кружке, так и перевернув на тарелку хрустящей стороной вверх. По желанию украсьте зеленью, добавьте овощи или еще немного сыра.

Советы:

  • Для мягкой текстуры замените воду на молоко.

  • Добавляйте специи, чеснок или зелень по вкусу.

  • Экспериментируйте с разными сортами сыра, чтобы каждый завтрак был уникальным.

  • Этот рецепт станет отличным решением не только для утреннего перекуса, но и для лёгкого ужина.

Источник: sterlegrad

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