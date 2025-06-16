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8 распространенных ошибок при глажке и как их избежать 0 410

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Дата публикации: 16.06.2025
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8 распространенных ошибок при глажке и как их избежать

Казалось бы, что может быть проще, чем погладить вещь. Но есть множество ошибок, которые мы совершаем, когда беремся за это дело. Они приводят к тому, что наш утюг портится, на вещах остаются складки или мы тратим на глажку слишком много времени. Этих неприятностей можно избежать, если знать нюансы, которые помогут сделать глажку легким и простым занятием.

1. Пересушиваем одежду

Волокна одежды легче разгладить, когда они слегка влажные. Или просто не пересушенные — поэтому важно гладить одежду сразу, как она высохла, как и вовремя снимать с сушилки.

Перед глажкой слегка сбрызни одежду водой, чтобы увлажнить. Ты можешь использовать встроенную в утюг функцию спрея или, если ее нет, взять вместо нее чистую бутылку с распылителем.

После распыления влаги стряхни ее и оставь на несколько минут. Это позволит избавиться от многих складок еще до того, как начнешь гладить, что сократит время и усилия.

2. Используем жесткую воду в утюге

Водопроводную воду можно использовать в утюге, особенно в современных моделях, которые более устойчивы к жесткой воде. Но если у тебя очень жесткая вода, минералы в ней могут создать проблемы внутри утюга. А это приведет к неравномерному распределению пара или недостаточной температуре нагрева.

Проще всего понять качество воды в твоем доме по чайнику: если в нем быстро образуется налет, стоит использовать для глажки только дистиллированную воду.

3. В первую очередь гладим тонкие ткани

Если у тебя много вещей, которые нужно погладить, начни с самых тонких тканей, которые требуют низкой температуры. Например, шелк, кружево, синтетику.

Затем разогрей утюг больше, чтобы погладить шерсть. И только потом переходи к более тяжелым тканям, таким как хлопок и лен, которые требуют большой температуры нагрева утюга.

Так ты избежишь ситуации, когда утюг недостаточно остыл перед глажкой деликатных тканей, что приводит к их повреждению.

4. Не выливаем воду из утюга после глажки

Всегда выливай воду из резервуара утюга перед тем, как убрать его на хранение. Особенно это касается моделей техники, которые хранятся в горизонтальном положении.

Это предотвратит повреждение внутренних деталей избытком воды, просачивание и обесцвечивание подошвы утюга. А еще известковый налет и другая грязь могут скапливаться внутри утюга, в результате чего грязная вода будет стекать по всей одежде.

5. Отпариваем ткани без натяжения

Если ты пользуешься профессиональным отпаривателем или пытаешься с помощью пара разгладить складки утюгом, большая ошибка делать это без натяжения ткани. Кстати, отпаривание — это хороший способ освежить одежду между стирками.

Повесь одежду на вешалку и слегка потяни ее вниз при отпаривании. Рекомендация для более плотных тканей: отпаривай их и с лицевой, и с изнаночной стороны.

  1. Не стираем чехол гладильной доски

Мы часто забываем постирать чехлы для гладильной доски. Со временем на них может осесть пыль или они могут окраситься при глажке влажной ткани с неустойчивым красителем. А это приводит к появлению пятен при глажке вещей. Рекомендуется стирать чехлы для доски не реже одного раза в месяц.

  1. Мы торопимся

Немногие могут сказать, что любят гладить. Мы часто делаем это через силу, в спешке или просто желая расправиться с нелюбимым делом.

Проблема в том, что спешка приводит к ошибкам. Это, в свою очередь, означает, что нам придется снова просматривать уже поглаженные части вещей, на которых остались складки. Не торопись, чтобы не пришлось переглаживать еще раз. А если ты никак не можешь справиться с привычкой спешить во всех делах, обрати внимание на этот материал — в нем мы рассказывали о способах, как замедлиться и жить в свое удовольствие.

  1. Неправильно раскладываем одежду на доске

Техника глажки так же важна, как и наши инструменты. Например, если ты гладишь тонкую или синтетическую ткань, обязательно выверни ее наизнанку или гладь через специальную сетку. Альтернативой ей будет тонкая ткань, постеленная на одежду. Это также относится к любым предметам с логотипами или изображениями, нанесенными трафаретной печатью. Обязательно прогладь внутреннюю или обратную сторону изображения, иначе ты можешь сжечь и смазать печать.

Кроме того, думай о каждом предмете по-своему. У штанов или брюк сначала нужно проутюжить пояс, а затем обработать швы. То же самое касается рубашек: сначала прогладь вырез горловины, затем основную часть рубашки. Старайся гладить с одной стороны так, чтобы не помять другую сторону.

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