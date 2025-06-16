8 распространенных ошибок при глажке и как их избежать

Казалось бы, что может быть проще, чем погладить вещь. Но есть множество ошибок, которые мы совершаем, когда беремся за это дело. Они приводят к тому, что наш утюг портится, на вещах остаются складки или мы тратим на глажку слишком много времени. Этих неприятностей можно избежать, если знать нюансы, которые помогут сделать глажку легким и простым занятием.

1. Пересушиваем одежду

Волокна одежды легче разгладить, когда они слегка влажные. Или просто не пересушенные — поэтому важно гладить одежду сразу, как она высохла, как и вовремя снимать с сушилки.

Перед глажкой слегка сбрызни одежду водой, чтобы увлажнить. Ты можешь использовать встроенную в утюг функцию спрея или, если ее нет, взять вместо нее чистую бутылку с распылителем.

После распыления влаги стряхни ее и оставь на несколько минут. Это позволит избавиться от многих складок еще до того, как начнешь гладить, что сократит время и усилия.

2. Используем жесткую воду в утюге

Водопроводную воду можно использовать в утюге, особенно в современных моделях, которые более устойчивы к жесткой воде. Но если у тебя очень жесткая вода, минералы в ней могут создать проблемы внутри утюга. А это приведет к неравномерному распределению пара или недостаточной температуре нагрева.

Проще всего понять качество воды в твоем доме по чайнику: если в нем быстро образуется налет, стоит использовать для глажки только дистиллированную воду.

3. В первую очередь гладим тонкие ткани

Если у тебя много вещей, которые нужно погладить, начни с самых тонких тканей, которые требуют низкой температуры. Например, шелк, кружево, синтетику.

Затем разогрей утюг больше, чтобы погладить шерсть. И только потом переходи к более тяжелым тканям, таким как хлопок и лен, которые требуют большой температуры нагрева утюга.

Так ты избежишь ситуации, когда утюг недостаточно остыл перед глажкой деликатных тканей, что приводит к их повреждению.

4. Не выливаем воду из утюга после глажки

Всегда выливай воду из резервуара утюга перед тем, как убрать его на хранение. Особенно это касается моделей техники, которые хранятся в горизонтальном положении.

Это предотвратит повреждение внутренних деталей избытком воды, просачивание и обесцвечивание подошвы утюга. А еще известковый налет и другая грязь могут скапливаться внутри утюга, в результате чего грязная вода будет стекать по всей одежде.

5. Отпариваем ткани без натяжения

Если ты пользуешься профессиональным отпаривателем или пытаешься с помощью пара разгладить складки утюгом, большая ошибка делать это без натяжения ткани. Кстати, отпаривание — это хороший способ освежить одежду между стирками.

Повесь одежду на вешалку и слегка потяни ее вниз при отпаривании. Рекомендация для более плотных тканей: отпаривай их и с лицевой, и с изнаночной стороны.

Не стираем чехол гладильной доски

Мы часто забываем постирать чехлы для гладильной доски. Со временем на них может осесть пыль или они могут окраситься при глажке влажной ткани с неустойчивым красителем. А это приводит к появлению пятен при глажке вещей. Рекомендуется стирать чехлы для доски не реже одного раза в месяц.

Мы торопимся

Немногие могут сказать, что любят гладить. Мы часто делаем это через силу, в спешке или просто желая расправиться с нелюбимым делом.

Проблема в том, что спешка приводит к ошибкам. Это, в свою очередь, означает, что нам придется снова просматривать уже поглаженные части вещей, на которых остались складки. Не торопись, чтобы не пришлось переглаживать еще раз. А если ты никак не можешь справиться с привычкой спешить во всех делах, обрати внимание на этот материал — в нем мы рассказывали о способах, как замедлиться и жить в свое удовольствие.

Неправильно раскладываем одежду на доске

Техника глажки так же важна, как и наши инструменты. Например, если ты гладишь тонкую или синтетическую ткань, обязательно выверни ее наизнанку или гладь через специальную сетку. Альтернативой ей будет тонкая ткань, постеленная на одежду. Это также относится к любым предметам с логотипами или изображениями, нанесенными трафаретной печатью. Обязательно прогладь внутреннюю или обратную сторону изображения, иначе ты можешь сжечь и смазать печать.

Кроме того, думай о каждом предмете по-своему. У штанов или брюк сначала нужно проутюжить пояс, а затем обработать швы. То же самое касается рубашек: сначала прогладь вырез горловины, затем основную часть рубашки. Старайся гладить с одной стороны так, чтобы не помять другую сторону.