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Легкий и необычный рецепт мясного пирога на сковороде 0 321

Люблю!
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Легкий и необычный рецепт мясного пирога на сковороде

Такое вкусное блюдо можно готовить как закуску или подавать с салатами или овощами.

Хотя мясным пирогом вряд ли удивишь, приготовление на сковороде делает вкус этого пирога совершенно иным, а сам процесс приготовления - более легким. Такое вкусное блюдо можно готовить как закуску или подавать с салатами или овощами.

Ингредиенты:

фарш - 450 г;

лук - 1 шт.;

мука - 150 г;

яйца - 3 шт.;

разрыхлитель - 10 г;

кефир - 200 мл;

растительное масло - для жарки;

зелень - по вкусу;

сыр - 50 г;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить пирог с мясом на сковороде

  1. Фарш для этого пирога можно выбрать любой - куриный, говяжий или свинину - в соответствии со своими предпочтениями. Так же можно сделать фарш самостоятельно или приобрести уже готовый.

  2. Промойте зелень, разложите ее на бумажном полотенце или салфетках, чтобы убрать лишнюю влагу. Очистьте лук, нарежьте его маленькими кубиками - даже если делаете фарш самостоятельно.

  3. В этом рецепте лук является отдельным ингредиентом, его текстура и вкус должны ощущаться - чего сложнее добиться, если измельчить его с мясом в фарш.

  4. Разогрейте в глубокой сковороде масло и слегка поджарьте лук - до размягчения. Затем переложите фарш в сковороду и жарьте его до светло-коричневого цвета, разбивая ложкой комочка.

  5. Добавьте по своему вкусу соль, перец и другие специи, тщательно перемешайте - и продолжайте тушить. В это время приготовьте тесто.

  6. Разбейте в миску с кефиром яйца и слегка взбейте ингредиенты до однородной консистенции. После этого добавьте разрыхлитель - и еще раз тщательно перемешайте.

  7. Постепенно добавьте муку, каждый раз перемешивая тесто. Готовое тесто должно быть достаточно густым, но оставаться жидкостью.

  8. Осторожно вылейте тесто на фарш, распределив его равномерно поверх начинки. Накройте сковороду крышкой и готовьте пирог в течение 20 минут на маленьком огне. В это время натрите сыр, помойте и измельчите зелень.

  9. После этого снимите крышку, накройте сковороду пергаментом, а затем тарелкой. Придерживая тарелку, переверните сковороду - чтобы пирог оказался на тарелке.

  10. Держа пергамент, осторожно переместите пирог в сковороду, оставив под ним бумагу. Начинка должна быть сверху. Присыпьте пирог сыром и зеленью, накройте сковороду крышкой и готовьте в течение 5 минут, чтобы сыр расплавился.

  11. После этого осторожно достаньте пирог, разрежьте на кусочки и - и можно угощаться.

Источник: 1001sovet

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