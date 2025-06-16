Легкий и необычный рецепт мясного пирога на сковороде

Такое вкусное блюдо можно готовить как закуску или подавать с салатами или овощами.
Хотя мясным пирогом вряд ли удивишь, приготовление на сковороде делает вкус этого пирога совершенно иным, а сам процесс приготовления - более легким. Такое вкусное блюдо можно готовить как закуску или подавать с салатами или овощами.
Ингредиенты:
фарш - 450 г;
лук - 1 шт.;
мука - 150 г;
яйца - 3 шт.;
разрыхлитель - 10 г;
кефир - 200 мл;
растительное масло - для жарки;
зелень - по вкусу;
сыр - 50 г;
соль - по вкусу;
перец - по вкусу.
Как готовить пирог с мясом на сковороде
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Фарш для этого пирога можно выбрать любой - куриный, говяжий или свинину - в соответствии со своими предпочтениями. Так же можно сделать фарш самостоятельно или приобрести уже готовый.
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Промойте зелень, разложите ее на бумажном полотенце или салфетках, чтобы убрать лишнюю влагу. Очистьте лук, нарежьте его маленькими кубиками - даже если делаете фарш самостоятельно.
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В этом рецепте лук является отдельным ингредиентом, его текстура и вкус должны ощущаться - чего сложнее добиться, если измельчить его с мясом в фарш.
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Разогрейте в глубокой сковороде масло и слегка поджарьте лук - до размягчения. Затем переложите фарш в сковороду и жарьте его до светло-коричневого цвета, разбивая ложкой комочка.
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Добавьте по своему вкусу соль, перец и другие специи, тщательно перемешайте - и продолжайте тушить. В это время приготовьте тесто.
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Разбейте в миску с кефиром яйца и слегка взбейте ингредиенты до однородной консистенции. После этого добавьте разрыхлитель - и еще раз тщательно перемешайте.
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Постепенно добавьте муку, каждый раз перемешивая тесто. Готовое тесто должно быть достаточно густым, но оставаться жидкостью.
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Осторожно вылейте тесто на фарш, распределив его равномерно поверх начинки. Накройте сковороду крышкой и готовьте пирог в течение 20 минут на маленьком огне. В это время натрите сыр, помойте и измельчите зелень.
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После этого снимите крышку, накройте сковороду пергаментом, а затем тарелкой. Придерживая тарелку, переверните сковороду - чтобы пирог оказался на тарелке.
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Держа пергамент, осторожно переместите пирог в сковороду, оставив под ним бумагу. Начинка должна быть сверху. Присыпьте пирог сыром и зеленью, накройте сковороду крышкой и готовьте в течение 5 минут, чтобы сыр расплавился.
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После этого осторожно достаньте пирог, разрежьте на кусочки и - и можно угощаться.
Источник: 1001sovet
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