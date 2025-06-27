Почему опасно пить горячий чай – ученые поставили точку в этом вопросе

Дата публикации: 27.06.2025
ФОТО: Freepik

Сложно представить наш день без чашки ароматного чая, но медики предостерегают об опасности. Как нельзя пить чай, иначе возможны серьезные последствия для здоровья.

Но вред приносит не весь чай, а только горячий. И об этом рассказал специалист в области гастроэнтерологии, профессор Ведат Герал в беседе с журналистами турецкого издания Cumhuriyet.

Почему горячий чай опасен для пищевода

Употребление горячего чая — не только культурная традиция, но и вопрос здоровья. Профессор Ведат Герал подчеркивает, что чай со слишком высокой температурой может иметь серьезные последствия для пищеварительной системы. Особенно опасен напиток температурой выше 65 градусов, что значительно увеличивает риск развития рака пищевода.

Исследования, проведенные в США и Китае, подтверждают, что регулярное потребление очень горячих напитков способствует возникновению онкологических заболеваний пищевода. В частности, в крупных масштабных исследованиях наблюдалось повышение риска у тех, кто пьет чай или другие горячие напитки с температурой 65 градусов и выше. Важный момент — сочетание горячего чая с курением и употреблением алкоголя значительно увеличивает этот риск: по некоторым данным, он возрастает в 2-5 раз.

Почему именно горячий чай опасен? Обжигающая температура вызывает повреждение слизистой пищевода, образование язв и воспалительных процессов. Постоянное раздражение и повреждение тканей со временем могут привести к их перерождению в злокачественные опухоли. Эксперт Ведат Герал, советует подождать 3-4 минуты после заваривания, чтобы снизить температуру напитка и предотвратить повреждения.

Холодные напитки и желудочно-кишечный тракт

Не менее важно помнить, что и холодные напитки тоже не полностью безопасны. Они могут вызвать воспаление слизистой желудка и пищевода, способствовать развитию гастрита и гастроэзофагеального рефлюкса. Особенно опасно запивать горячий чай холодной водой — это создает дополнительные раздражения и ускоряет развитие патологий.

Какой симптом указывает на проблемы с пищеводом

Обратите внимание на симптомы, которые могут указывать на проблемы с пищеводом: нарушение глотания, ощущение комка в горле, боли при проглатывании. В случае появления подобных признаков необходимо срочно обратиться к врачу. В современных клиниках диагностика и лечение рака пищевода возможны на ранних стадиях, включая эндоскопию и биопсию, а также передовые методы терапии.

Сколько можно пить чашек чая в день

Рекомендуемая норма потребления чая — не более 3-4 чашек в день, при этом важно следить за температурой напитка. Лучше всего пить чай теплым, чтобы снизить риски и сохранить здоровье пищеварительной системы.

Пусть ваш чай приносит только удовольствие и здоровье — соблюдайте меры предосторожности и будьте внимательны к своему организму!

Автор - Светлана Тихомирова
