Несмотря на стремительное развитие науки, медицине пока не удается полностью предотвратить непредсказуемое деление клеток, приводящее к возникновению злокачественных новообразований в человеческом организме. Но это не значит, что бороться с онкологическими заболеваниями невозможно, особенно на ранних стадиях.

Умение распознавать первичные симптомы – крайне важный фактор, от которого зависит своевременность постановки диагноза и успешность лечения.

Симптомы, требующие особого внимания

На вероятность развития патологии могут указывать следующие симптомы:

Потеря веса – как правило, человек худеет при повышении физических нагрузок, переходе на диетическое питание или во время сильного эмоционального напряжения. Стремительная потеря килограммов без причины, особенно в сочетании с приступами апатии или гнева – серьезный повод для посещения врача.

Чувство хронической усталости – стабильное понижение работоспособности, ночная потливость, ощущение постоянной усталости и депрессивное состояние часто указывают на развитие негативных изменений в организме, в том числе и онкологических.

Появление небольших уплотнений, образований, узелков – даже если они не беспокоят, такие новообразования нуждаются в срочном осмотре специалистом.

Нарушения работы мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта – появление запоров или диареи, непроизвольное, частое или болезненное мочеиспускание.

Внезапные кровотечения – следы крови в кале, моче, мокроте и выделениях из влагалища.

Затрудненное глотание, одышка и кашель. Наличие одышки может указывать не только на проблемы в работе сердца, а постоянный кашель на фоне отсутствия признаков простуды – достаточно опасный симптом рака легких.

Кожные изменения – размера и формы родинок, которые не должны внезапно меняться. Такая трансформация является признаком меланомы.

Следует помнить, что некоторые симптомы относятся к категории неспецифичных и могут свидетельствовать о развитии заболеваний, не имеющих отношения к онкологии. Однако в любом случае при их возникновении – это тревожный сигнал и повод обратиться в медучреждение для проведения осмотра и комплексного обследования. Регулярные профилактические осмотры на сегодняшний день являются самым эффективным и доступным способом сохранения своего здоровья на долгие годы.