Простой и быстрый способ приготовить базиликовый соус с чесноком

Приготовьте простой, зеленый соус, который готовится без добавления орехов и сыра, и получается более легким. Подайте его к мясным, рыбным блюдам, к пасте, салатам или используйте для намазки на тосты или бутерброды.
Ингредиенты:
базилик 50 г
оливковое масло 70 мл
чеснок 2 зубчика
лимонный сок 1 ст. л.
перец черный молотый
соль 1/3 ч. л.
Приготовление:
- Базилик хорошо промойте, обсушите бумажным полотенцем и отделите листочки от стеблей.
- Чеснок очистите и нарежьте на произвольные кусочки.
- В чашу блендера выложите базилик, чеснок, перец черный молотый, соль, влейте оливковое масло, лимонный сок и измельчите до однородной массы.
- Переложите в стеклянные чистые баночки и храните в холодильнике.
Советы: Соль добавляйте по вкусу.
Источник: tsn
