Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Медики раскрыли, почему здоровым людям не стоит принимать рыбий жир 0 571

Люблю!
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Медики раскрыли, почему здоровым людям не стоит принимать рыбий жир

Вкус рыбьего жира многим знаком с детства. Разбираемся, нужна ли эта добавка здоровому человеку.

Омега-3 нужна не только для сердца

Рыбий жир — это масло, которое извлекают из филе морской рыбы. В нём содержатся два основных вида омега-3 жирных кислот:

  • эйкозапентаеновая кислота (ЭКП),

  • докозагексаеновая кислота (ДГП).

Есть ещё α-линоленовая кислота, но она содержится только в растительных источниках, например в грецких орехах. В рыбе её нет.

Эти кислоты нужны для работы мышц, в том числе сердечной. Также они регулируют выработку некоторых цитокинов — веществ, которые запускают воспалительные процессы, — а докозагексаеновая кислота (ДГП) нужна для нормального развития зрения и когнитивных функций мозга.

Рыбы не синтезируют омега-3 жиры

Омега-3 не синтезируется в организме человека, поэтому они должны поступать в достаточном количестве с едой. Американская ассоциация кардиологов рекомендует съедать минимум две порции рыбы в неделю.

Однако рыбы тоже не вырабатывают эти кислоты, как и человек, они накапливают омега-3 через пищевую цепочку. Изначально ЭКП и ДГП синтезируются морскими водорослями (Chlorella pyrenoidosa, Dunaliella salina, Arthrospira platensis). Ими питаются креветки, рачки и фитопланктон, которых едят мелкие рыбы. Они, в свою очередь, становятся добычей хищной рыбы.

Где брать омега-3

Содержание эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот зависит от вида рыбы, места её обитания и сезона. Поэтому количество на порцию можно рассчитать только приблизительно. Например, в 85 граммах филе скумбрии примерно 0,34–1,57 грамма омега-3, а в палтусе — 0,4–1 грамм. Самыми полезными можно назвать атлантический лосось и тихоокеанскую сельдь. В них содержание омега-3 жирных кислот достигает 1,83 грамма на порцию. В морепродуктах эти кислоты тоже есть. Например, из порции креветок можно получить 0,27 грамма омега-3, а из краба — 0,35 грамма.

Аптечные добавки не заменят рыбу

Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительным свойством. Исследования показывают, что у людей, которые едят жирную рыбу чаще двух раз в неделю, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний ниже. Однако это актуально только в случае, когда омега-3 поступает с едой. Добавки с рыбьим жиром в виде капсул и капель, судя по всему, никаких преимуществ не дают.

Почему так происходит — вопрос открытый. Вероятно, дело в сопутствующих веществах, которые поступают вместе с рыбой, или в особенностях образа жизни людей, которые регулярно рыбу едят.

Кому нужны добавки

Дополнительный приём рыбьего жира в капсулах может быть полезен для пациентов с высоким уровнем триглицеридов в сыворотке крови (более 1,7 ммоль/л). Эти жиры служат источником энергии. Если их слишком много, они провоцируют развитие атеросклероза, ишемической болезни сердца и других хронических заболеваний. Также рыбий жир может немного улучшить показатели «хорошего» холестерина у некоторых пациентов. Однако в любом случае дозировку должен назначать врач.

При высоком давлении добавки тоже могут быть полезны, но только пациентам с умеренной или тяжёлой артериальной гипертензией и в сочетании с консервативной медикаментозной терапией. Если давление повышено незначительно, аптечный рыбий жир неэффективен. Поэтому в лечении гипертензии омега-3 играет ограниченную роль.

Сколько вешать в граммах

Институт медицины США рекомендует здоровым взрослым потреблять до 1–1,5 грамма омега-3 жирных кислот в день.

Дозировка может быть увеличена для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но только по согласованию с врачом. Дело в том, что эйкозапентаеновая (ЭКП) и докозагексаеновая кислоты (ДГП) влияют на агрегацию тромбоцитов (их способность склеиваться). Теоретически передозировка может вызвать кровотечение, поэтому Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США не рекомендует потреблять больше 3 граммов рыбьего жира в день.

Главное

Омега-3 жирные кислоты не синтезируются в организме, поэтому их важно получить из еды. Больше всего этих кислот в жирной морской рыбе, скумбрии, лососе, сельди, а ещё в морепродуктах. Омега-3 защищает сердце и сосуды, но она также нужна для работы иммунитета и мозга. Кардиологи рекомендуют съедать две порции рыбы в неделю — этого достаточно, чтобы обеспечить потребность организма.

Аптечные добавки с рыбьим жиром больших преимуществ не дают. Они могут быть полезны при высоком уровне триглицеридов, но существенно на уже имеющиеся хронические заболевания не влияют.

источник: doctor

Читайте нас также:
#здоровье #витамины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 169
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 213

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 8
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 0
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 12
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 37
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 41
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 56
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 8
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 0
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео