Стресс есть у всех, включая наших любимых котиков. Но каждый справляется с ним по-своему. Коты делают это особенно грациозно и иногда весьма необычно. У них есть несколько способов расслабиться.

Объяснить причину их внезапных побегов и иногда полетов по квартире не получается. После такого и у хозяев стресс, и у котов.

Тогда пушистики начинают:

Что-то закапывать

Если живете на даче, то все грядки он вам сам выкопает, можете не переживать. Дома же коты как правило закапывают либо наполнитель в лотке, либо землицу в горшках с цветами. Но в таком случае придется изучить, как успокаивать цветы после стресса от встречи с когтями пушистика.

Рвут бумагу

Если у вас лежит на столе или упали на пол листы бумаги, а котик только недавно стрессанул, считайте, листков бумаги больше нет. Он все это порвет на мелкие кусочки.

Мнут лапками постель или пузико хозяина

Тут, знаете ли, в игру вступают инстинкты и ничего с этим не поделаешь. Когда ваш любимчик был совсем малюсеньким, он мял лапками маму, пил молочко и успокаивался. Теперь вот мнет вас или одеяло.

Просятся на ручки

Некоторые котики очень ручные и ведут себя буквально как дети! Чуть что — к маме на ручки просятся. В такие моменты нужно обязательно пушистиков гладить, иначе они вам сами об этом напомнят.

Начинают точить когти

В такие моменты коты успокаиваются, зато начинают нервничать уже хозяева, потому что точат котики, как правило, не о когтеточку, а о мебель, ковры, обои и т.д.

Громко мяукают

Бегают, бегают, потом как начнут издавать странный и протяжный «мяяяяяу», и не поймешь, то ли он кого-то сейчас вызывает, то ли наоборот из себя изгоняет… А может, так они выпускают пар.

Люди ездят в таких случаях в лес поорать, а коты прямо дома орут, они ничего не стесняются.

