Правильное питание — ключ к женскому здоровью и красоте. Некоторые продукты не только укрепляют волосы, кожу и ногти, но и помогают замедлить старение и снизить риск серьёзных заболеваний. Рассказываем о тех, что обязательно стоит включить в рацион.

Печень и язык — источник железа

Железодефицитная анемия — одна из частых проблем женщин репродуктивного возраста. Недостаток железа проявляется ломкими ногтями, тусклыми и редеющими волосами, а также бледностью кожи.

Чтобы восполнить дефицит, регулярно включай в рацион говяжью, свиную или куриную печень, а также говяжий или свиной язык. Эти продукты насыщены железом и помогают поддерживать энергию и здоровье организма.

Морковь — витаминная поддержка молодости

Морковь — сочный и хрустящий овощ, который богат витаминами, особенно витамином E. Этот антиоксидант замедляет процессы старения, поддерживает здоровье кожи и волос, а также особенно полезен во время беременности.

Капуста — защита от болезней

Любая капуста — брокколи, белокочанная, брюссельская или цветная — незаменима в рационе женщин. Эти овощи помогают снизить риск развития рака груди, а также насыщают организм витаминами и микроэлементами, необходимыми для красоты и здоровья.