Любовь и ревность часто идут рука об руку. Некоторые мужчины скрывают свои эмоции, а другие выражают недовольство достаточно открыто. Если ранее мы рассказывали о том, как каждый знак Зодиака показывает влюблённость, сейчас разберёмся, каким образом они проявляют ревность.
Чувство ревности свойственно многим людям. Иногда оно связано с неуверенностью в себе, а порой — с действиями партнёра, которые вызывают сомнения. Проявляется ревность у всех по-разному, и астрологи отмечают характерные реакции для каждого знака.
- Овен: склонен устраивать ссоры, чтобы выяснить, кто потенциальный соперник.
- Телец: старается завоевать внимание любимого человека подарками и заботой.
- Близнецы: могут потерять контроль над собой и позволить себе лишнее, например, выпить.
- Рак: выражает эмоции через слёзы, скандалы и конфликты.
- Лев: ищет конкурента и не боится устроить с ним «разговор по душам».
- Дева: закрывается в себе и временно исчезает из поля зрения партнёра.
- Весы: склонны к слезам и попыткам выяснить правду.
- Скорпион: может погрузиться в депрессию и долго переживать ситуацию.
- Стрелец: инициирует серьёзный разговор с партнёром, чтобы прояснить отношения.
- Козерог: проявляет заботу и дарит цветы, чтобы укрепить отношения и удержать любимого человека.
- Водолей: иногда предпочитает поставить точку в отношениях, не выясняя все детали.
- Рыбы: могут попробовать вызвать ревность у партнёра, проверяя его чувства.
Источник: news.hochu
