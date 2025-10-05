Baltijas balss logotype
Как каждый знак Зодиака проявляет ревность 0 150

Люблю!
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Любовь и ревность часто идут рука об руку. Некоторые мужчины скрывают свои эмоции, а другие выражают недовольство достаточно открыто. Если ранее мы рассказывали о том, как каждый знак Зодиака показывает влюблённость, сейчас разберёмся, каким образом они проявляют ревность.

Чувство ревности свойственно многим людям. Иногда оно связано с неуверенностью в себе, а порой — с действиями партнёра, которые вызывают сомнения. Проявляется ревность у всех по-разному, и астрологи отмечают характерные реакции для каждого знака.

  • Овен: склонен устраивать ссоры, чтобы выяснить, кто потенциальный соперник.
  • Телец: старается завоевать внимание любимого человека подарками и заботой.
  • Близнецы: могут потерять контроль над собой и позволить себе лишнее, например, выпить.
  • Рак: выражает эмоции через слёзы, скандалы и конфликты.
  • Лев: ищет конкурента и не боится устроить с ним «разговор по душам».
  • Дева: закрывается в себе и временно исчезает из поля зрения партнёра.
  • Весы: склонны к слезам и попыткам выяснить правду.
  • Скорпион: может погрузиться в депрессию и долго переживать ситуацию.
  • Стрелец: инициирует серьёзный разговор с партнёром, чтобы прояснить отношения.
  • Козерог: проявляет заботу и дарит цветы, чтобы укрепить отношения и удержать любимого человека.
  • Водолей: иногда предпочитает поставить точку в отношениях, не выясняя все детали.
  • Рыбы: могут попробовать вызвать ревность у партнёра, проверяя его чувства.

Источник: news.hochu

#астрология
Видео