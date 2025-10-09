Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не ваш человек: 5 тревожных сигналов в поведении мужчины на сайте знакомств 0 191

Люблю!
Дата публикации: 09.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Не ваш человек: 5 тревожных сигналов в поведении мужчины на сайте знакомств

Он пишет первым, комплименты сыплются рекой, кажется — вот оно, совпадение мечты. Но проходит неделя, и что-то внутри нас подсказывает: «Стоп. Здесь что-то не то». Знакомо? Мир онлайн-знакомств полон возможностей, но и рисков. Важно уметь различать: где просто не совпали взгляды, а где перед вами мужчина, отношения с которым могут принести больше боли, чем радости.

Практикующий психотерапевт Алена Славюк перечислила главные «ред флаги» в виртуальном общении с потенциальным ухажером.

1. Он слишком быстро сближается

«Ты — та самая», «Я тебя уже чувствую» — пишет он уже через пару часов после знакомства. Такое стремительное обожание больше говорит не о глубине чувств, а о дефиците. Мужчина ищет не вас, а образ «спасения». В психологии это называется проекцией: он видит в вас свои мечты, а не реального человека.

«Здоровая близость строится постепенно. Если вам неудобно от этого напора — это сигнал беречь свои границы», — предупреждает эксперт.

2. Он исчезает и появляется

Вчера он писал до ночи, сегодня — тишина. Потом снова «Привет, красавица».

Такой «качельный» стиль общения часто указывает на избегающий тип привязанности. Ему страшно становиться ближе, поэтому он то приближается, то отталкивает.

Если уже на старте общение похоже на американские горки — представьте, что будет в отношениях!

3. Он принижает или обесценивает

Фразы вроде: «Ну ты, конечно, симпатичная…», «Ого, как ты рассуждаешь круто для твоего возраста…» или «Ты слишком умна для девушки…». Это не юмор. Это микродозы обесценивания, которые могут перерасти в систематическое снижение вашей самооценки.

Помните, что уважение — основа отношений. Если его нет в переписке, вы чувствуете «подколы», вряд ли оно появится дальше по жизни.

4. Он говорит только о себе

«Ему важно показать машину, бизнес, путешествия, но он не задает вам ни одного вопроса. Психологи называют это нарциссической динамикой: партнер ищет восхищение, а не диалог», — поясняет Алена Славюк. Отношения строятся там, где есть интерес к вам как к личности, а не только сцена для хвастовства и чужого спектакля.

5. Он сразу затрагивает тему интимного

Намеки, просьбы на новые фото, настойчивые вопросы еще до того, как вы встретились, — тревожный сигнал. Такой мужчина ищет не отношений, а быстрых удовольствий. И это честно с его стороны, но скорее всего не совпадает с вашей задачей найти партнера для близости и уважения.

Главный маркер «непригодности»

Даже без опоры на вышеуказанные признаки потенциально опасных для вас и вашей психики отношений, можно определить, что человек по ту сторону монитора или экрана смартфона вам не подходит. «Прислушивайтесь к себе. Интуиция и тело редко ошибаются: если после переписки вам тревожно, тоскливо или вы чувствуете себя „маленькой“ — это знак. Настоящие отношения начинаются не с красивых слов, а с ощущения безопасности и принятия, с заботы о вас. Быть честной с собой — значит выбирать не того, кто „вроде подошел“, а того, с кем на душе спокойно», — заключает психотерапевт.

И напоследок мини-тест

Ответьте «да» или «нет» на каждое утверждение.

  • Он пишет вам так, что вы чувствуете спокойствие, а не тревогу?

  • Его слова совпадают с поступками?

  • В переписке есть место не только ему, но и вашим историям?

  • После общения у вас остается ощущение уважения, а не сомнения в себе?

  • Он проявляет интерес постепенно, без давления и ультиматумов?

Результаты:

Больше «да» → скорее всего, вы на правильном пути: перед вами человек, с которым можно пробовать развивать контакт. Больше «нет» → обратите внимание: возможно, это как раз те самые тревожные сигналы, о которых мы говорили выше.

Читайте нас также:
#психология #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Учёные объяснили, зачем кошки едят траву и комнатные растения
Изображение к статье: Учёные объяснили, зачем кошки едят траву и комнатные растения
Совместная пятница и не только: 8 семейных традиций, которые сделают ваши отношения крепче
Изображение к статье: Совместная пятница и не только: 8 семейных традиций, которые сделают ваши отношения крепче
Как привить ребенку любовь к чтению: 5 хитростей для родителей
Изображение к статье: Как привить ребенку любовь к чтению: 5 хитростей для родителей
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 246
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 161
Изображение к статье: Пора на выброс: 11 вещей на кухне, которые портят даже современный дизайн
Пора на выброс: 11 вещей на кухне, которые портят даже современный дизайн 610
Изображение к статье: Эти продукты разрушают поджелудочную не хуже алкоголя — проверьте своё меню
Эти продукты разрушают поджелудочную не хуже алкоголя — проверьте своё меню 895

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 6
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 216
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 65
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 421
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 826
Изображение к статье: F-80 Shooting Star широко применялись на начальном этапе войны в Корее.
ЧП и криминал
Без объявления войны: зачем 75 лет назад США расстреляли мирный советский аэродром 673
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 6
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 216
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 65

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео