Если ваш кот постоянно забирается на стол, не спешите злиться. Для него кухонная столешница — просто ещё одно удобное место для прогулок, а не запретная зона. Отучить животное от этой привычки реально, но процесс требует терпения и последовательности, отмечает зоопсихолог Элоиза Хайф.

Важно помнить: кошки не всегда связывают наказание с собственным действием. Грубое поведение со стороны хозяина может только усилить стресс и вызвать нежелательные реакции.