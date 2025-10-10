Baltijas balss logotype
Как приучить кота обходить столы стороной 0 133

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как приучить кота обходить столы стороной

Если ваш кот постоянно забирается на стол, не спешите злиться. Для него кухонная столешница — просто ещё одно удобное место для прогулок, а не запретная зона. Отучить животное от этой привычки реально, но процесс требует терпения и последовательности, отмечает зоопсихолог Элоиза Хайф.

Важно помнить: кошки не всегда связывают наказание с собственным действием. Грубое поведение со стороны хозяина может только усилить стресс и вызвать нежелательные реакции.

Эффективные способы отвлечь кота

  1. Запахи, которые отпугивают. Кошки не любят цитрусовые ароматы. Можно оставить на столе корки от лимонов или апельсинов, либо протирать стол средствами с подобным запахом. Бонус: кухня всегда будет приятно пахнуть.

  2. Чистота и порядок. Если на столе не будет еды или предметов, которые питомец любит сбивать, интерес к поверхности заметно снизится.

  3. Альтернатива для игр и лазания. Предоставьте коту безопасное место для прыжков: кошачье дерево или полки-«лестницы». Питомец сможет лазать, играть и отдыхать без ущерба для мебели.

Как приучить к новому месту

Мягко направляйте кота к дереву, хвалите и угощайте лакомством, когда он пользуется правильным местом. Для усиления эффекта можно посыпать дерево кошачьей мятой или использовать серебристую лозу — запахи вызывают у кошки хорошее настроение и формируют положительные ассоциации.

Регулярные повторения помогут закрепить привычку, и со временем кот будет проводить больше времени на безопасной игровой зоне, чем на столе.

#дом #кошки
