Если ваш кот постоянно забирается на стол, не спешите злиться. Для него кухонная столешница — просто ещё одно удобное место для прогулок, а не запретная зона. Отучить животное от этой привычки реально, но процесс требует терпения и последовательности, отмечает зоопсихолог Элоиза Хайф.
Важно помнить: кошки не всегда связывают наказание с собственным действием. Грубое поведение со стороны хозяина может только усилить стресс и вызвать нежелательные реакции.
Эффективные способы отвлечь кота
-
Запахи, которые отпугивают. Кошки не любят цитрусовые ароматы. Можно оставить на столе корки от лимонов или апельсинов, либо протирать стол средствами с подобным запахом. Бонус: кухня всегда будет приятно пахнуть.
-
Чистота и порядок. Если на столе не будет еды или предметов, которые питомец любит сбивать, интерес к поверхности заметно снизится.
-
Альтернатива для игр и лазания. Предоставьте коту безопасное место для прыжков: кошачье дерево или полки-«лестницы». Питомец сможет лазать, играть и отдыхать без ущерба для мебели.
Как приучить к новому месту
Мягко направляйте кота к дереву, хвалите и угощайте лакомством, когда он пользуется правильным местом. Для усиления эффекта можно посыпать дерево кошачьей мятой или использовать серебристую лозу — запахи вызывают у кошки хорошее настроение и формируют положительные ассоциации.
Регулярные повторения помогут закрепить привычку, и со временем кот будет проводить больше времени на безопасной игровой зоне, чем на столе.
