Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Базовый гардероб: 7 вещей, которые должны быть у каждой стильной женщины 0 429

Люблю!
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Базовый гардероб: 7 вещей, которые должны быть у каждой стильной женщины

Базовый гардероб — основа для ваших аутфитов. Он состоит из функциональных вещей, которые можно легко сочетать между собой. Вещи базового женского гардероба никогда не выходят из моды и отличаются простым кроем и нейтральными оттенками.

При выборе базовой одежды стоит учесть несколько факторов:

  • Сезон;

  • Образ жизни;

  • Личный комфорт.

Рассказываем, на какие предметы базового гардероба на осень и зиму стоит обратить внимание в первую очередь.

Джемпер

Джемпер — необходимый предмет базового гардероба в холодный сезон. При выборе модели стоит учесть материал — не поскупитесь на шерсть и кашемир — тогда ваш джемпер сохранит тепло. Лучше всего приобрести джемпер прямого кроя, чтобы проще сочетать его с другими предметами одежды.

Лучшие комбинации для джемпера

  • Рубашка или водолазка;

  • Брюки или джинсы из плотных материалов;

  • Юбка из летящих тканей для создания контраста.

У моделей джемпера нет ограничений по цветам, и вы можете приобрести любой понравившийся оттенок.

157.jpg

Рубашка

Классическая рубашка белого или нежно-голубого оттенка должна быть в каждом базовом гардеробе для женщины (читайте также: Вы не знали, а зря: почему жене нельзя носить рубашку мужа). Она подойдет для любого случая: в офис, на праздник, в кафе или на прогулку. Выбирайте натуральные ткани, такие как хлопок, чтобы материал рубашки был дышащим и комфортным.

Варианты комбинаций для классической рубашки

  • В качестве дополнения к свитеру или джемперу;

  • Под пиджак;

  • Самостоятельно с брюками, джинсами или юбкой.

Пиджак

Пиджак — обязательный атрибут как мужского, так и женского базового гардероба. Как и рубашка, он универсален для любого повода, и подойдет как для строгих, так и расслабленных аутфитов. Для базового гардероба предпочтительнее выбрать классическую модель, которая хорошо сочетается с аксессуарами, например, ремешком.

С помощью пиджака можно создать интересные многослойные образы.

С чем пиджак хорошо комбинировать

  • Рубашками и блузами;

  • Водолазками и джемперами;

  • Платьями и юбками разной длины;

  • Брюками и джинсами.

garderob.jpg

Джинсы

Невозможно представить базовый гардероб для женщины без удобных джинсов. Изделие прямого кроя со средней или высокой посадкой — самый универсальный вариант и подойдет любой женщине. С ними проще всего сочетать другие вещи, и можно создать как деловой, так и повседневный образ (читайте также: Джинсы на все времена: 5 идеальных пар, которые должны быть в гардеробе у каждой).

Среди расцветок выбирайте классические оттенки, такие как черный, синий, голубой и серый.

Брюки

В отличие от джинсов, брюки больше подойдут для создания формальных образов, которые будут уместны в офисе или на мероприятиях. Однако это не отменяет их универсальность. В зависимости от материала, брюки могут придать аутфиту совершенно разное настроение.

Наиболее практичными будут брюки из шерсти и хлопка, однако вы можете поэкспериментировать с кожей, и сделать образ более дерзким и интересным. Прямой крой отлично подойдет всем типам фигуры.

Лучшие комбинации с брюками

  • Рубашка или блуза;

  • Пиджак;

  • Джемпер или водолазка.

Юбка

Юбка — один из самых разнообразных предметов женского гардероба. Вы сами можете выбрать длину, которая станет для вас основной. Для базового гардероба на осень хорошо подойдут длинные юбки из плотных тканей:

  • Деним;

  • Трикотаж;

  • Твид;

  • Шерсть;

  • Кашемир.

Для юбки нет единой универсальной модели, однако мы советуем присмотреться к классическим, например, к «карандашу», прямому или А-силуэтам.

Top.jpeg

Трикотажное платье

Теплое платье из трикотажа идеально подойдет для холодного сезона, так как оно практично и элегантно. Наиболее универсальной моделью является платье полуприлегающего кроя средней длины с рукавами. Такое платье можно дополнить различными аксессуарами, а также оно выигрышно смотрится с сапогами-трубами, ботинками челси и ботфортами.

7 предметов базового гардероба 2025: короткий гайд

  • Джемпер прямого кроя из шерсти или кашемира;

  • Хлопковая белая рубашка;

  • Классический пиджак для многослойных образов;

  • Прямые джинсы со средней или высокой посадкой;

  • Брюки прямого кроя;

  • Юбка классической модели;

  • Трикотажное платье средней длины.

the-day

Читайте нас также:
#мода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Знаки Зодиака, которым сложно сохранить брак
Изображение к статье: Знаки Зодиака, которым сложно сохранить брак
Ягода с побочкой: в каких случаях облепиха опасна
Изображение к статье: Ягода с побочкой: в каких случаях облепиха опасна
Энергия вторника: день силы, решительности и новых начинаний
Изображение к статье: Энергия вторника: день силы, решительности и новых начинаний
Изображение к статье: Вся правда о твороге на завтрак: кому он действительно противопоказан
Вся правда о твороге на завтрак: кому он действительно противопоказан 525
Изображение к статье: Как понять, что ваш брак трещит по швам: 5 признаков, которые заметны не сразу
Как понять, что ваш брак трещит по швам: 5 признаков, которые заметны не сразу 318
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 220
Изображение к статье: Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают 584

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 1
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 19
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 69
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 73
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 14
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 1
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 19
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 69

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео