Базовый гардероб — основа для ваших аутфитов. Он состоит из функциональных вещей, которые можно легко сочетать между собой. Вещи базового женского гардероба никогда не выходят из моды и отличаются простым кроем и нейтральными оттенками.

При выборе базовой одежды стоит учесть несколько факторов:

Сезон;

Образ жизни;

Личный комфорт.

Рассказываем, на какие предметы базового гардероба на осень и зиму стоит обратить внимание в первую очередь.

Джемпер

Джемпер — необходимый предмет базового гардероба в холодный сезон. При выборе модели стоит учесть материал — не поскупитесь на шерсть и кашемир — тогда ваш джемпер сохранит тепло. Лучше всего приобрести джемпер прямого кроя, чтобы проще сочетать его с другими предметами одежды.

Лучшие комбинации для джемпера

Рубашка или водолазка;

Брюки или джинсы из плотных материалов;

Юбка из летящих тканей для создания контраста.

У моделей джемпера нет ограничений по цветам, и вы можете приобрести любой понравившийся оттенок.

Рубашка

Классическая рубашка белого или нежно-голубого оттенка должна быть в каждом базовом гардеробе для женщины (читайте также: Вы не знали, а зря: почему жене нельзя носить рубашку мужа). Она подойдет для любого случая: в офис, на праздник, в кафе или на прогулку. Выбирайте натуральные ткани, такие как хлопок, чтобы материал рубашки был дышащим и комфортным.

Варианты комбинаций для классической рубашки

В качестве дополнения к свитеру или джемперу;

Под пиджак;

Самостоятельно с брюками, джинсами или юбкой.

Пиджак

Пиджак — обязательный атрибут как мужского, так и женского базового гардероба. Как и рубашка, он универсален для любого повода, и подойдет как для строгих, так и расслабленных аутфитов. Для базового гардероба предпочтительнее выбрать классическую модель, которая хорошо сочетается с аксессуарами, например, ремешком.

С помощью пиджака можно создать интересные многослойные образы.

С чем пиджак хорошо комбинировать

Рубашками и блузами;

Водолазками и джемперами;

Платьями и юбками разной длины;

Брюками и джинсами.

Джинсы

Невозможно представить базовый гардероб для женщины без удобных джинсов. Изделие прямого кроя со средней или высокой посадкой — самый универсальный вариант и подойдет любой женщине. С ними проще всего сочетать другие вещи, и можно создать как деловой, так и повседневный образ (читайте также: Джинсы на все времена: 5 идеальных пар, которые должны быть в гардеробе у каждой).

Среди расцветок выбирайте классические оттенки, такие как черный, синий, голубой и серый.

Брюки

В отличие от джинсов, брюки больше подойдут для создания формальных образов, которые будут уместны в офисе или на мероприятиях. Однако это не отменяет их универсальность. В зависимости от материала, брюки могут придать аутфиту совершенно разное настроение.

Наиболее практичными будут брюки из шерсти и хлопка, однако вы можете поэкспериментировать с кожей, и сделать образ более дерзким и интересным. Прямой крой отлично подойдет всем типам фигуры.

Лучшие комбинации с брюками

Рубашка или блуза;

Пиджак;

Джемпер или водолазка.

Юбка

Юбка — один из самых разнообразных предметов женского гардероба. Вы сами можете выбрать длину, которая станет для вас основной. Для базового гардероба на осень хорошо подойдут длинные юбки из плотных тканей:

Деним;

Трикотаж;

Твид;

Шерсть;

Кашемир.

Для юбки нет единой универсальной модели, однако мы советуем присмотреться к классическим, например, к «карандашу», прямому или А-силуэтам.

Трикотажное платье

Теплое платье из трикотажа идеально подойдет для холодного сезона, так как оно практично и элегантно. Наиболее универсальной моделью является платье полуприлегающего кроя средней длины с рукавами. Такое платье можно дополнить различными аксессуарами, а также оно выигрышно смотрится с сапогами-трубами, ботинками челси и ботфортами.

7 предметов базового гардероба 2025: короткий гайд

Джемпер прямого кроя из шерсти или кашемира;

Хлопковая белая рубашка;

Классический пиджак для многослойных образов;

Прямые джинсы со средней или высокой посадкой;

Брюки прямого кроя;

Юбка классической модели;

Трикотажное платье средней длины.

