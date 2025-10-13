Базовый гардероб — основа для ваших аутфитов. Он состоит из функциональных вещей, которые можно легко сочетать между собой. Вещи базового женского гардероба никогда не выходят из моды и отличаются простым кроем и нейтральными оттенками.
При выборе базовой одежды стоит учесть несколько факторов:
Сезон;
Образ жизни;
Личный комфорт.
Рассказываем, на какие предметы базового гардероба на осень и зиму стоит обратить внимание в первую очередь.
Джемпер
Джемпер — необходимый предмет базового гардероба в холодный сезон. При выборе модели стоит учесть материал — не поскупитесь на шерсть и кашемир — тогда ваш джемпер сохранит тепло. Лучше всего приобрести джемпер прямого кроя, чтобы проще сочетать его с другими предметами одежды.
Лучшие комбинации для джемпера
Рубашка или водолазка;
Брюки или джинсы из плотных материалов;
Юбка из летящих тканей для создания контраста.
У моделей джемпера нет ограничений по цветам, и вы можете приобрести любой понравившийся оттенок.
Рубашка
Классическая рубашка белого или нежно-голубого оттенка должна быть в каждом базовом гардеробе для женщины (читайте также: Вы не знали, а зря: почему жене нельзя носить рубашку мужа). Она подойдет для любого случая: в офис, на праздник, в кафе или на прогулку. Выбирайте натуральные ткани, такие как хлопок, чтобы материал рубашки был дышащим и комфортным.
Варианты комбинаций для классической рубашки
В качестве дополнения к свитеру или джемперу;
Под пиджак;
Самостоятельно с брюками, джинсами или юбкой.
Пиджак
Пиджак — обязательный атрибут как мужского, так и женского базового гардероба. Как и рубашка, он универсален для любого повода, и подойдет как для строгих, так и расслабленных аутфитов. Для базового гардероба предпочтительнее выбрать классическую модель, которая хорошо сочетается с аксессуарами, например, ремешком.
С помощью пиджака можно создать интересные многослойные образы.
С чем пиджак хорошо комбинировать
Рубашками и блузами;
Водолазками и джемперами;
Платьями и юбками разной длины;
Брюками и джинсами.
Джинсы
Невозможно представить базовый гардероб для женщины без удобных джинсов. Изделие прямого кроя со средней или высокой посадкой — самый универсальный вариант и подойдет любой женщине. С ними проще всего сочетать другие вещи, и можно создать как деловой, так и повседневный образ (читайте также: Джинсы на все времена: 5 идеальных пар, которые должны быть в гардеробе у каждой).
Среди расцветок выбирайте классические оттенки, такие как черный, синий, голубой и серый.
Брюки
В отличие от джинсов, брюки больше подойдут для создания формальных образов, которые будут уместны в офисе или на мероприятиях. Однако это не отменяет их универсальность. В зависимости от материала, брюки могут придать аутфиту совершенно разное настроение.
Наиболее практичными будут брюки из шерсти и хлопка, однако вы можете поэкспериментировать с кожей, и сделать образ более дерзким и интересным. Прямой крой отлично подойдет всем типам фигуры.
Лучшие комбинации с брюками
Рубашка или блуза;
Пиджак;
Джемпер или водолазка.
Юбка
Юбка — один из самых разнообразных предметов женского гардероба. Вы сами можете выбрать длину, которая станет для вас основной. Для базового гардероба на осень хорошо подойдут длинные юбки из плотных тканей:
Деним;
Трикотаж;
Твид;
Шерсть;
Кашемир.
Для юбки нет единой универсальной модели, однако мы советуем присмотреться к классическим, например, к «карандашу», прямому или А-силуэтам.
Трикотажное платье
Теплое платье из трикотажа идеально подойдет для холодного сезона, так как оно практично и элегантно. Наиболее универсальной моделью является платье полуприлегающего кроя средней длины с рукавами. Такое платье можно дополнить различными аксессуарами, а также оно выигрышно смотрится с сапогами-трубами, ботинками челси и ботфортами.
7 предметов базового гардероба 2025: короткий гайд
Джемпер прямого кроя из шерсти или кашемира;
Хлопковая белая рубашка;
Классический пиджак для многослойных образов;
Прямые джинсы со средней или высокой посадкой;
Брюки прямого кроя;
Юбка классической модели;
Трикотажное платье средней длины.
