Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Орехи, фрукты, сэндвичи: что положить ребенку в ланчбокс, когда он целый день в школе 0 72

Люблю!
Дата публикации: 13.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Орехи, фрукты, сэндвичи: что положить ребенку в ланчбокс, когда он целый день в школе

Школьные дни пролетают быстро, но требуют от наших детей максимум энергии и концентрации. Поэтому правильное питание — это источник заботы и одновременно ключ к успешному обучению. Как собрать идеальный ланчбокс, где будет вкусная и полезная еда, которая зарядит энергией на весь день, нам рассказала детский нутрициолог Алиса Басеева.

Как должен выглядеть правильный перекус

«Идеальный перекус должен сочетать белки, углеводы и жиры. Белки — строительный материал для растущего организма, их можно найти в твороге, мясе или рыбе, яйцах. Углеводы — источник энергии, лучшие варианты — сезонные фрукты и овощи, ягоды. Жиры необходимы для развития мозга, и чтобы получать их с пищей, добавьте в ланчбокс авокадо, орехи или немного сливочного масла», — рассказывает эксперт.

Важно помнить, что перекус должен быть небольшим, чтобы не перебить аппетит перед основным приемом пищи. Из детского лачбокса лучше исключить сладкие газировки, конфеты, шоколад и печенье с большим количеством сахара. Быстрые углеводы и здоровью пользы не принесут, и энергии не дадут. После кратковременного утоления голода аппетит разыграется с новой силой.

Примеры полезных перекусов, которые можно собрать в школу:

  • Нарезанные фрукты с небольшим кусочком сыра;

  • Овощные палочки с хумусом, натуральный йогурт с ягодами;

  • Горсть орехов (если нет аллергии);

  • Цельнозерновой хлебец с авокадо;

  • Мини-сэндвичи с индейкой и овощами.

Топ идей для вкусного школьного обеда без разогрева

У школьника не всегда есть возможность или желание посещать столовую. В этих условиях можно собрать ланчбокс со здоровым перекусом. Алиса Басеева подсказала идеи обедов, которые не требуют разогрева, но при этом питательные и вкусные.

«Начнем с классики — сочные фрукты и хрустящие овощи. Яблоко, груша, гроздь ягод — все это легко уместится в контейнер. А для любителей погрызть — морковные палочки, свежие огурцы или ломтики сладкого перца, упакованные отдельно для сохранения свежести. Орехи и сухофрукты — быстрый источник энергии. Небольшая горсть миндаля, грецких орехов или кешью станет отличным дополнением к перекусу», — рассказывает нутрициолог.

Для белкового заряда и ощущения сытости эксперт советует творожно-молочные продукты. Порционный творожок с ягодами в термо-ланчбоксе останется свежим, а натуральный йогурт без сахара в маленьком герметичном контейнере — идеальный вариант для быстрого перекуса. Еще один источник белка — вареное яйцо. Куриное или перепелиное, оно легко упаковывается и его можно съесть даже за 5 минут перемены.

Алиса: «Когда хочется чего-то более основательного, на помощь придут сэндвичи или роллы. Соберите мини-сэндвич на цельнозерновом хлебе с сыром, нежной грудкой индейки или курицы и свежими овощами (огурец, помидор). Или приготовьте аппетитный ролл из лаваша с курицей и ароматной зеленью — это вкусно и удобно. И, конечно, не забываем про сыр. Небольшие порции в пластинках или кубиках — источник кальция и отличный способ добавить пикантности к своему рациону».

Сладкое в школу: что можно съесть без вреда для здоровья

Полностью исключать сладкое из рациона ребенка не стоит, но важно выбирать правильные варианты. Соберите для своего школьника один из 5 вариантов полезных сладостей.

  • Сочные свежие фрукты и яркие ягоды. Это настоящий кладезь витаминов и энергии. Их легко упаковать и с удовольствием съесть на перемене.

  • Нежная пастила без сахара. Воздушное лакомство, приготовленное из натурального фруктового или ягодного пюре.

  • Домашние овсяные батончики. Сделанные из овсяных хлопьев, меда, орехов и ягод, они станут отличным источником долгой энергии.

  • Ароматные сушеные яблоки или груши без сахара с их мягким, натуральным вкусом, станут здоровой заменой конфетам и шоколаду.

  • Освежающее фруктовое пюре или смузи в бутылочке. Свежий, домашний напиток из любимых фруктов и ягод идеален для утоления жажды и быстрого пополнения сил между уроками.

Полноценные рецепты для длинного учебного дня

Если вы задумались о том, чем наполнить ланчбокс вашего школьника, но пока не знаете, как готовить домашние сладости или полноценный обед, пользуйтесь простыми рецептами, которые подсказала наш эксперт. Их можно приготовить за короткое время и без длительной подготовки.

Домашние овсяные батончики с ягодами и орехами

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 1 стакан,

  • мед — 2 ст. л.,

  • орехи (миндаль, грецкие) — ⅓ стакана (измельченные),

  • сушеная ягода или пастила без сахара — ⅓ стакана (мелко нарезанная),

  • корица (по желанию).

Приготовление. Смешайте все ингредиенты до однородности. Выложите их в форму, устланную бумагой для выпечки, и утрамбуйте. Поставьте в холодильник минимум на 1 час. Нарежьте на порционные батончики.

Овощные роллы с курицей и авокадо

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш или цельнозерновая лепешка — 1 шт.,

  • отварная куриная грудка — 50 г (нарезанная тонкими полосками),

  • авокадо — половина (размятая вилкой),

  • огурец и морковь — нарезанные тонкими полосками,

  • листья салата, зелень (петрушка, укроп).

Приготовление. Намажьте лаваш авокадо. Выложите на лаваш курицу, овощи и зелень. Сверните лаваш с начинкой рулетом и нарежьте на кусочки.

Салат с киноа, индейкой, овощами и сыром фета

Ингредиенты:

  • киноа (вареная) — ½ стакана,

  • помидоры черри — 5—6 штук (разрезать пополам),

  • отварная индейка — 200 г,

  • огурец — ½ шт. (мелко нарезать),

  • сыр фета — 50 г (кубиками),

  • оливковое масло — 1 ст. л.,

  • свежая зелень (петрушка, мята),

  • соль, перец.

Приготовление. Смешайте киноа с индейкой, овощами и сыром. Заправьте оливковым маслом, посолите и поперчите. Перемешайте салат и положите его в ланчбокс.

Помните, что правильно собранный школьный обед или перекус — не только забота о ребенке. Так мы формируем привычку к здоровой еде, что поможет ему уже во взрослой жизни.

Читайте нас также:
#дети и родители #полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Знаки Зодиака, которым сложно сохранить брак
Изображение к статье: Знаки Зодиака, которым сложно сохранить брак
Ягода с побочкой: в каких случаях облепиха опасна
Изображение к статье: Ягода с побочкой: в каких случаях облепиха опасна
Энергия вторника: день силы, решительности и новых начинаний
Изображение к статье: Энергия вторника: день силы, решительности и новых начинаний
Изображение к статье: Вся правда о твороге на завтрак: кому он действительно противопоказан
Вся правда о твороге на завтрак: кому он действительно противопоказан 527
Изображение к статье: Как понять, что ваш брак трещит по швам: 5 признаков, которые заметны не сразу
Как понять, что ваш брак трещит по швам: 5 признаков, которые заметны не сразу 319
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 220
Изображение к статье: Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают 585

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 5
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 29
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 73
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 74
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 20
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 5
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 29
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 73

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео