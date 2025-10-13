Baltijas balss logotype
Защити сердце и печень: врач назвала причины пить морковный сок осенью 0 197

Люблю!
Дата публикации: 13.10.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Защити сердце и печень: врач назвала причины пить морковный сок осенью

Свежевыжатая морковь — не просто сладкая оранжевая вода, а целый коктейль веществ, состав которого лаборатории расшифровывают до сих пор. При этом морковь — вполне доступный овощ, а приготовить из нее сок — легкая задача, с которой может справиться даже школьник.

Итак, что же хорошего можно найти в этом напитке, кроме приятного вкуса? Терапевт, нутрициолог Елена Шураева назвала пять причин продолжить этой осенью традицию наших мам и бабушек или завести такую, если ее никогда не было.

Острый взгляд. 150 мл сока дают дневную норму β-каротина, из которого печень делает ретинол — это активная форма витамина А. Он отвечает за адаптацию сетчатки к сумеркам и снижает риск куриной слепоты.

«Внутренний SPF». Каротиноиды из моркови накапливаются в коже и, по данным исследований в области дерматологии, уменьшают эритему после УФ-облучения на 10–15%. То есть обгораем мы медленнее.

Антивоспаление. В моркови обнаружено вещество фалькаринол — полиацетилен, который тормозит провоспалительные цитокины. У лабораторных грызунов он даже замедлял рост опухолей толстой кишки.

Сердечный друг. В стакане сока почти 500 мг калия — это мягкий диуретик и естественный гаситель натрия, благодаря чему артериальное давление опускается в среднем на 3–4 мм рт. ст.

Печеночный детокс. Пектины, хоть их меньше, чем в цельном овоще, в соке все-таки есть. Они связывают желчные кислоты, облегчают работу печени и понемногу снижают уровень «плохого» холестерина.

Когда и как лучше пить сок

По словам Елены Шураевой, оптимальная доза морковного сока для взрослого — 250–300 мл в день, то есть примерно один стакан. Лучше разбить ее на два приема.

«Пьем на завтрак и во второй половине дня, но не натощак: кислоты и фруктоза могут раздражать слизистую», — добавляет врач.

Еще одно важное правило. Сок свежевыжатый, поэтому не стоит его делать заранее и потом держать в холодильнике или тем более на столе. Врач советует выпить свежеприготовленный сок в первые 15 минут, иначе рискуете потерять часть полезных антиоксидантов.

Также в напиток рекомендуется добавлять жиры, они «подхватят» каротиноиды и увеличат их всасывание вдвое. Нутрициолог рекомендует сочетать морковный сок:

  • с кусочком цельнозернового тоста с авокадо;

  • с орехами;

  • добавить в сок чайную ложку оливкового масла или кокосового крема — это классика;

  • с яблочно-сельдерейным соком, он добавляет витамин C, который защищает каротины от окисления;

  • с имбирем, он усилит противовоспалительный эффект.

#здоровье #полезная еда
