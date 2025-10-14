Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Невидимая угроза: почему опасно носить линзы каждый день 0 150

Люблю!
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Невидимая угроза: почему опасно носить линзы каждый день

Контактные линзы — это бесспорное удобство и свобода от очков. Однако их постоянное ношение без соблюдения режима может нанести вред здоровью ваших глаз. Вот несколько причин, почему глазам периодически нужен отдых от линз.

Эксперт - офтальмолог Екатерина Касаткина

1. Нарушение кислородного обмена роговицы

Роговица глаза — единственная часть тела, которая получает кислород не из кровеносных сосудов, а непосредственно из воздуха. Даже современные линзы, обладающие высокой кислородопроницаемостью, создают определенный барьер для газообмена.

Длительное ношение, особенно моделей с низкими пропускными способностями или после истечения срока эксплуатации, может вызвать гипоксию (кислородное голодание) роговицы. Это состояние не только вызывает дискомфорт, но и может привести к серьезным осложнениям, таким как врастание сосудов в роговицу и ее структурные изменения.

2. Синдром «сухого глаза» и раздражение

Линзы могут нарушать естественный процесс увлажнения глаза, частично препятствуя испарению слезной пленки и механически воздействуя на поверхность века.

Это приводит к развитию или усугублению синдрома «сухого глаза», который проявляется ощущением песка, жжением, покраснением и нестабильностью зрения. Слезная жидкость быстрее испаряется, а ее защитные функции снижаются, делая глаз более уязвимым.

3. Повышенный риск инфекционных заболеваний

Каждое прикосновение к линзам — это потенциальная возможность занесения микроорганизмов на поверхность глаза. Недостаточная гигиена, использование просроченных растворов или плавание в линзах значительно увеличивают риск развития бактериальных и акантамебных кератитов — тяжелых воспалений роговицы, которые могут привести к стойкому снижению зрения.

4. Механическое повреждение роговицы

Линзы имеют строго регламентированный срок ношения. Пренебрежение этими сроками, а особенно сон в линзах, не предназначенных для этого, приводит к накоплению белковых и липидных отложений на их поверхности. Эти отложения делают линзы шероховатыми, что вызывает микроскопические повреждения и эрозии на нежной поверхности роговицы, открывая ворота для инфекции.

5. Аллергические реакции и накопление отложений

Со временем на поверхности линз накапливаются не только белки из слезной жидкости, но и частицы пыли, пыльцы, косметических средств и другие аллергены. Такая «платформа» из отложений может спровоцировать развитие аллергического конъюнктивита или гигантского папиллярного конъюнктивита — специфического воспаления, связанного непосредственно с ношением контактных линз.

Рекомендации по безопасному использованию линз

Чтобы минимизировать риски и сохранить здоровье глаз, важно придерживаться нескольких правил:

  • Соблюдайте режим ношения: Не превышайте рекомендованное производителем время ежедневного использования. Давайте глазам отдохнуть, переходя на очки, во время работы дома, учебы или отдыха.

  • Строго следуйте графику замены: Линзы с истекшим сроком службы теряют свои свойства и становятся опасными.

  • Соблюдайте безупречную гигиену: Всегда мойте руки перед манипуляциями с линзами. Используйте только свежий раствор для очистки и хранения.

  • Не спите в линзах, если они не одобрены для круглосуточного ношения.

  • Регулярно посещайте офтальмолога для профилактических осмотров.

Контактные линзы можно сравнить с удобной и стильной обувью: они прекрасно выполняют свою функцию, но для сохранения комфорта и здоровья им, как и глазам, необходим регулярный отдых. Ответственный подход к их использованию позволит вам наслаждаться ясным зрением и избежать многих проблем в будущем.

the-day

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность
Изображение к статье: Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность
Шлейф загадки: пять ароматных трендов для первого свидания
Изображение к статье: Шлейф загадки: пять ароматных трендов для первого свидания
Всё по полочкам: как правильно упаковать летние вещи на зиму
Изображение к статье: Всё по полочкам: как правильно упаковать летние вещи на зиму
Изображение к статье: Бархатный сезон: яркое возвращение забытого тренда
Бархатный сезон: яркое возвращение забытого тренда 157
Изображение к статье: Кофе, вода или алкоголь: что реально помогает справляться со стрессом
Кофе, вода или алкоголь: что реально помогает справляться со стрессом 161
Изображение к статье: «Немного приврал»: 3 типичных варианта лжи, которые разрушают отношения в самом начале
«Немного приврал»: 3 типичных варианта лжи, которые разрушают отношения в самом начале 144
Изображение к статье: Семья, любовь и пятеро детей: Тарханова трогательно отметила 20 лет брака
Семья, любовь и пятеро детей: Тарханова трогательно отметила 20 лет брака 529

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 12
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 4
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 9
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 101
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 58
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 84
Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 12
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 4
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео