Контактные линзы — это бесспорное удобство и свобода от очков. Однако их постоянное ношение без соблюдения режима может нанести вред здоровью ваших глаз. Вот несколько причин, почему глазам периодически нужен отдых от линз.

Эксперт - офтальмолог Екатерина Касаткина

1. Нарушение кислородного обмена роговицы

Роговица глаза — единственная часть тела, которая получает кислород не из кровеносных сосудов, а непосредственно из воздуха. Даже современные линзы, обладающие высокой кислородопроницаемостью, создают определенный барьер для газообмена.

Длительное ношение, особенно моделей с низкими пропускными способностями или после истечения срока эксплуатации, может вызвать гипоксию (кислородное голодание) роговицы. Это состояние не только вызывает дискомфорт, но и может привести к серьезным осложнениям, таким как врастание сосудов в роговицу и ее структурные изменения.

2. Синдром «сухого глаза» и раздражение

Линзы могут нарушать естественный процесс увлажнения глаза, частично препятствуя испарению слезной пленки и механически воздействуя на поверхность века.

Это приводит к развитию или усугублению синдрома «сухого глаза», который проявляется ощущением песка, жжением, покраснением и нестабильностью зрения. Слезная жидкость быстрее испаряется, а ее защитные функции снижаются, делая глаз более уязвимым.

3. Повышенный риск инфекционных заболеваний

Каждое прикосновение к линзам — это потенциальная возможность занесения микроорганизмов на поверхность глаза. Недостаточная гигиена, использование просроченных растворов или плавание в линзах значительно увеличивают риск развития бактериальных и акантамебных кератитов — тяжелых воспалений роговицы, которые могут привести к стойкому снижению зрения.

4. Механическое повреждение роговицы

Линзы имеют строго регламентированный срок ношения. Пренебрежение этими сроками, а особенно сон в линзах, не предназначенных для этого, приводит к накоплению белковых и липидных отложений на их поверхности. Эти отложения делают линзы шероховатыми, что вызывает микроскопические повреждения и эрозии на нежной поверхности роговицы, открывая ворота для инфекции.

5. Аллергические реакции и накопление отложений

Со временем на поверхности линз накапливаются не только белки из слезной жидкости, но и частицы пыли, пыльцы, косметических средств и другие аллергены. Такая «платформа» из отложений может спровоцировать развитие аллергического конъюнктивита или гигантского папиллярного конъюнктивита — специфического воспаления, связанного непосредственно с ношением контактных линз.

Рекомендации по безопасному использованию линз

Чтобы минимизировать риски и сохранить здоровье глаз, важно придерживаться нескольких правил:

Соблюдайте режим ношения: Не превышайте рекомендованное производителем время ежедневного использования. Давайте глазам отдохнуть, переходя на очки, во время работы дома, учебы или отдыха.

Строго следуйте графику замены: Линзы с истекшим сроком службы теряют свои свойства и становятся опасными.

Соблюдайте безупречную гигиену: Всегда мойте руки перед манипуляциями с линзами. Используйте только свежий раствор для очистки и хранения.

Не спите в линзах, если они не одобрены для круглосуточного ношения.

Регулярно посещайте офтальмолога для профилактических осмотров.

Контактные линзы можно сравнить с удобной и стильной обувью: они прекрасно выполняют свою функцию, но для сохранения комфорта и здоровья им, как и глазам, необходим регулярный отдых. Ответственный подход к их использованию позволит вам наслаждаться ясным зрением и избежать многих проблем в будущем.

