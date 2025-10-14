Baltijas balss logotype
Позднее материнство: минусы, которые стоит учесть заранее 0 413

Люблю!
Дата публикации: 14.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Позднее материнство: минусы, которые стоит учесть заранее

Тенденция к поздним родам сегодня стала абсолютной нормой. Женщины беременеют после 40 и даже после 50 лет, рожая совершенно здоровых детей. Многие при этом первородящие. И практически все утверждают, что стать мамой в зрелом возрасте было лучшим решением, однако умалчивают о трудностях и возможных минусах. И это не только хронический недосып, который сорокалетним переносить куда сложнее, чем молодым.

Психолог Вероника Ахметова перечислила возможные «минусы» позднего материнства, которые лучше учесть сразу, чтобы потом не рвать на себе волосы.

Мама-бабушка

Первый вызов для решившихся родить после 40 относится скорее к социальным. Женщина должна быть готова к тому, что ее будут периодически называть «бабушкой». «В принципе, сегодня все больше женщин рожают после 35 лет, поэтому, собственно, дети могут стесняться своих возрастных родителей», — предостерегает эксперт.

Часики уже не тикают

Второй фактор — это психологическое давление социума, стереотипы, условно правильный возраст для рождения детей. «Люди по-прежнему говорят, что вам уже поздно, время ушло, и вот это все обсуждается, муссируется в обществе», — поясняет Ахметова. Поэтому если вы планируете беременность или уже забеременели, лучше вообще не обсуждать эту тему с посторонними.

Между старым и малым

«Следующий нюанс — это то, что вы можете оказаться в сложном положении между своими собственными стареющими родителями и маленьким ребенком, потому что нужно обслуживать и тех, и других. Это требует больших физических и эмоциональных ресурсов», — говорит психолог.

Недосып, шаткое здоровье и прочее

Могут дать о себе знать хронические заболевания, спина. Да и лишний вес после родов уходит уже не так быстро, как в молодости. Если прибавить к этому бессонные ночи, режим кормления малыша, то нужно заранее быть готовой к кардинальной перестройке всех сфер жизни. Придется находить баланс между работой, личными интересами и материнством. Это непростая задача, требующая сильной гибкости, к тому же довольно энергозатратная.

Угроза для психики ребенка

Речь не о внешности мамы, которая может отличаться от мам сверстников, а о гиперопеке. Поздний ребенок, как правило, очень желанный. Хочется оберегать его от всего, сдувать пылинки. «Он становится сверхценностью. Мама начинает чрезмерно опекать. Ну, соответственно, есть последствия, которые проявляются в тотальном контроле, ограничении самостоятельности ребенка, и мама просто становится очень тревожной, гипертревожной, я бы сказала», — продолжает эксперт.

Разрыв между поколениями

Родив в 40, нужно быть готовым к тому, что по достижении ребенком подросткового возраста между вами образуется пропасть. Вам будет сложнее понять увлечения ребенка, музыку, образ мыслей нового поколения. Это все потребует дополнительных усилий для поддержания близости, какого-то взаимопонимания.

Вероника Ахметова напомнила и о риске воспитания позднего ребенка в неполной семье. Многие зрелые женщины, состоявшиеся и самодостаточные, не нуждаются в партнере. Они уверены, что смогут поднять чадо на ноги и без мужчины. С одной стороны, похвально, но с другой, отцовское воспитание ребенку необходимо для полноценного развития. В одиночку женщина не сможет привить ему многих качеств, даже если максимально попытается выполнять одновременно роль и мамы, и папы.

#дети и родители
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео