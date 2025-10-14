Baltijas balss logotype
Знаки Зодиака, которым сложно сохранить брак 0 676

Люблю!
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Знаки Зодиака, которым сложно сохранить брак

Астрологи уверены: не все представители зодиакального круга созданы для семейной жизни. Одни слишком независимы, другие не готовы к компромиссам, а третьи просто не видят смысла менять привычный ритм ради партнёра. Они могут быть отличными друзьями и страстными любовниками, но штамп в паспорте превращается для них в испытание.

Рыбы — избегают ответственности

Рыбы часто склонны перекладывать дела и обязанности на окружающих. То же происходит и в отношениях: вместо того чтобы решать проблемы, они ищут виноватого — чаще всего это оказывается супруг. Кроме того, Рыбы могут воспринимать любимого человека как соперника, а не союзника, что со временем разрушает гармонию в паре.

Овен — слишком уверен в своей правоте

Овны обладают сильным характером и уверенностью, граничащей с упрямством. Они редко прислушиваются к советам близких и не любят подчиняться. Такое поведение нередко вызывает конфликты: партнёр чувствует себя недооценённым, а отношения становятся борьбой за лидерство.

Астрологи отмечают: даже у самых «несемейных» знаков есть шанс построить крепкие отношения, если они готовы учиться диалогу, проявлять гибкость и брать на себя ответственность.

Источник: news.hochu

#астрология
